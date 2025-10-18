சனி, 18 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 18 அக்டோபர் 2025 (11:18 IST)

சமந்தா, தமன்னா பெயரில் போலி வாக்காளர் பட்டியல்: ஹைதராபாத்தில் பரபரப்பு - காவல்துறை வழக்குப்பதிவு

சமந்தா, தமன்னா பெயரில் போலி வாக்காளர் பட்டியல்: ஹைதராபாத்தில் பரபரப்பு - காவல்துறை வழக்குப்பதிவு
பிரபல நடிகைகளான சமந்தா, தமன்னா பாட்டியா மற்றும் ரகுல் ப்ரீத் சிங் ஆகியோரின் பெயர்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை கொண்ட போலி வாக்காளர் பட்டியல் சமூக ஊடகங்களில் பரவியதை அடுத்து, ஹைதராபாத்தில் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
நடிகைகள் மூவரும் ஹைதராபாத்தில் ஒரே முகவரியில் வாக்காளர்களாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று தவறான தகவலுடன், அவர்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் போலியான வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாயின.
 
இந்த வைரல் பதிவுகள் அனைத்தும் திருத்தப்பட்ட படங்களையும் போலியாக உருவாக்கப்பட்ட வாக்காளர் அடையாள அட்டை விவரங்களையும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டவை என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர்.
 
உதவித் தேர்தல் பதிவு அதிகாரி சையத் யாஹியா கமல் அளித்த புகாரின் பேரில், மதுரா நகர் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்தவும், அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் தகவல்களை தவறாகப் பயன்படுத்தவும் வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இது திட்டமிட்டுச் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
 
இதுபோன்ற சரிபார்க்கப்படாத தகவல்களை பகிர்வது அல்லது அனுப்புவது சட்ட நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும் என்று காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
 
 
