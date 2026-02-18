புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (21:41 IST)

சினிமாவை விட்டு போனா அந்த வேலையை செய்வேன்!.. பஹத் பாசில் ஓப்பன்..

fahadh fazil
மலையாளத்தில் நல்ல கதையம்சம் கொண்ட வித்தியாசமான திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் பஹத் பாசில். இவரின் நடிப்பில் வெளியான பல படங்கள் நல்ல சினிமாக்களை விரும்பும் ரசிகர்களுக்கு தீனியாக இருந்திருக்கிறது. இவருக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமும் இருக்கிறது..

வழக்கமான மசாலா படங்களில் சாதாரண வேடங்களில் நடிக்காமல் தன்னுடைய கதாபாத்திரம் வித்தியாசமாகவும், நடிப்பதற்கு ஸ்கோப் இருந்தால் மட்டுமே நடிப்பார்..தமிழில் வேலைக்காரன், விக்ரம், மாமன்னன், வேலைக்காரன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.நடிகை நஸ்ரியாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்..

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய பகத் பாசில் ‘ஒருநாள் சினிமாவில் மக்களுக்கு என்னை பார்த்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா நான் பார்சிலோனாவில் Uber கார் டிரைவரை வேலை பார்ப்பேன்.. ஏன்னா ஒருவரை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்வது, அவர்களின் பயணத்தில் சிறிது நேரம் கூட பங்கெடுப்பது ரொம்ப அழகான அனுபவம்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..

ஏன் விஜய் வாயை திறக்கல? பூகம்பமாகும் த்ரிஷா விவகாரம்.. எங்க போய் முடியப் போகுதோ?

ஏன் விஜய் வாயை திறக்கல? பூகம்பமாகும் த்ரிஷா விவகாரம்.. எங்க போய் முடியப் போகுதோ?நடிகைகள் பெரும்பாலும் அரசியலுக்குள் வருவது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அழுத்தத்தினால் கூட இருக்கலாம்

தமிழக அரசு விருதை வாங்க மறுத்த வெற்றிமாறன்!.. நடந்தது என்ன?

தமிழக அரசு விருதை வாங்க மறுத்த வெற்றிமாறன்!.. நடந்தது என்ன?vetrimaran, tamilnadu state award, தனுஷ், வெற்றிமாறன், தமிழக அரசு விருது, சினிமா விருது

நீங்க கதையே சொல்ல வேணாம்!. நான் நடிக்கிறேன்.. லோகேஷ் கனகராஜூ

நீங்க கதையே சொல்ல வேணாம்!. நான் நடிக்கிறேன்.. லோகேஷ் கனகராஜூலோகேஷ் கனகராஜ் முதலில் இயக்கிய திரைப்படம் மாநகரம். 2017ம் வருடம் வெளியான இந்த படத்தில் சந்தீப் கிஷன், ஸ்ரீ, ரெஜினா, சார்லி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.

சூர்யாவுடன் இணையும் டிராகன் பட இயக்குனர்!.. புதுப்பட அப்டேட்!...

சூர்யாவுடன் இணையும் டிராகன் பட இயக்குனர்!.. புதுப்பட அப்டேட்!...ஓ மை கடவுளே திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக மாறியவர் அஸ்வத் மாரிமுத்து.

இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோயர்ஸ அதிகமாக்க நடிகர் செஞ்ச வேலை! இவருக்கா இந்த நிலைமை?

இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோயர்ஸ அதிகமாக்க நடிகர் செஞ்ச வேலை! இவருக்கா இந்த நிலைமை?இப்போது அனைவரின் உலகமாக பார்க்கப்படுவது இன்ஸ்டாகிராம்தான். எத்தனையோ சோசியல் மீடியாக்கள் இருந்தாலும் உலகெங்கும் டிரெண்டிங்கில் இருப்பது இன்ஸ்டாதான்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com