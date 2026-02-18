சினிமாவை விட்டு போனா அந்த வேலையை செய்வேன்!.. பஹத் பாசில் ஓப்பன்..
மலையாளத்தில் நல்ல கதையம்சம் கொண்ட வித்தியாசமான திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் பஹத் பாசில். இவரின் நடிப்பில் வெளியான பல படங்கள் நல்ல சினிமாக்களை விரும்பும் ரசிகர்களுக்கு தீனியாக இருந்திருக்கிறது. இவருக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமும் இருக்கிறது..
வழக்கமான மசாலா படங்களில் சாதாரண வேடங்களில் நடிக்காமல் தன்னுடைய கதாபாத்திரம் வித்தியாசமாகவும், நடிப்பதற்கு ஸ்கோப் இருந்தால் மட்டுமே நடிப்பார்..தமிழில் வேலைக்காரன், விக்ரம், மாமன்னன், வேலைக்காரன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.நடிகை நஸ்ரியாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்..
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய பகத் பாசில் ‘ஒருநாள் சினிமாவில் மக்களுக்கு என்னை பார்த்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா நான் பார்சிலோனாவில் Uber கார் டிரைவரை வேலை பார்ப்பேன்.. ஏன்னா ஒருவரை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்வது, அவர்களின் பயணத்தில் சிறிது நேரம் கூட பங்கெடுப்பது ரொம்ப அழகான அனுபவம்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..