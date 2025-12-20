சனி, 20 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Updated : சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (12:33 IST)

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ‘பராசக்தி’ செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ‘பராசக்தி’ செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது. 
 
1960-களில் மதராஸ் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற ஹிந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டங்களை மையமாக கொண்டு இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் ஸ்ரீ லீலா, ரவி மோகன் மற்றும் அதர்வா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
 
திரைப்படத்தின் வரலாற்று பின்னணியையும், படப்பிடிப்பிற்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரத்யேக கலைப் பொருட்களையும் ரசிகர்கள் கண்டுகளிக்கும் வகையில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஒரு சிறப்பு கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 'பராசக்தி உலகம்' என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படப்பிடிப்பு தள கண்காட்சியை பொதுமக்கள் எவ்வித கட்டணமுமின்றி இலவசமாக பார்வையிடலாம். 
 
மதியம் 2 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த காலத்து சூழலை நேரில் அனுபவிக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்தி

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்திதமிழ் சினிமாவில் 80கள் காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா.

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அரசியலையும், சினிமாவையும் பிரிக்க முடியாது. ஏனெனில் சினிமாவிலிருந்து நிறைய அரசியல்வாதிகள் வந்திருக்கிறார்கள்.

அஜித்தின் ‘மங்காத்தா’ ரீரிலீஸ்.. ஜனநாயகன் படத்திற்கு நெருக்கடியா?

அஜித்தின் ‘மங்காத்தா’ ரீரிலீஸ்.. ஜனநாயகன் படத்திற்கு நெருக்கடியா?அஜித் ரசிகர்கள் தங்களது விருப்பமான 'தல' குறித்த அடுத்தடுத்த தகவல்களால் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

மோதி பார்த்திடலாம்.. ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா?

மோதி பார்த்திடலாம்.. ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா?சிவகார்த்திகேயனின் 25-வது திரைப்படமான 'பராசக்தி', முன்னதாக ஜனவரி 14-ம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில், தற்போது ஜனவரி 10-ம் தேதிக்கு அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..

திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட மலையாள நடிகை, தன் மீது பரப்பப்படும் வக்கிரமான வதந்திகளால் மனமுடைந்து உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். சட்டத்தின் முன் நீதிக்காக போராடுவது இவ்வளவு கடினமாக இருக்கும் என தான் நினைக்கவில்லை என்று அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com