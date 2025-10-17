வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025
வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (16:17 IST)

எழுச்சி அடைந்த எதிர்நீச்சல்.. சிங்கப்பெண்ணுக்கு சறுக்கல்.. சிறகடிக்க ஆசைக்கு என்ன ஆச்சு.. டிஆர்பி தகவல்..!

தமிழ் தொலைக்காட்சித் தொடர்களின் இந்த வாரத்திற்கான டிஆர்பி பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. இம்முறையும் சன் தொலைக்காட்சி தொடர்களே முதல் ஐந்து இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளன. 
 
முதல் 10 இடங்களைப் பிடித்த தொடர்களின் டிஆர்பி விவரங்கள் இதோ:
 
1. மூன்று முடிச்சு (சன் டிவி): 10.11 டிஆர்பி புள்ளிகள் (முதலிடத்தைத் தக்கவைத்தது).
 
2. எதிர்நீச்சல் (சன் டிவி): 9.80 டிஆர்பி புள்ளிகள் (இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேற்றம்).
 
3. அன்னம், கயல், மருமகள் சங்கமம் (சன் டிவி): 9.76 டிஆர்பி புள்ளிகள் (சிறப்பு அத்தியாயங்கள் மூலம் மூன்றாம் இடம்).
 
4. சிங்கப் பெண்ணே (சன் டிவி): 9.58 டிஆர்பி புள்ளிகள் (நான்காம் இடத்திற்குச் சரிவு).
 
5. கயல் (சன் டிவி): 8.98 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
6. மருமகள் (சன் டிவி): 8.55 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
7. சிறகடிக்க ஆசை (விஜய் டிவி): 8.10 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
8. அன்னம் (சன் டிவி): 7.87 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
9. அய்யனார் துணை (விஜய் டிவி): 7.65 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
10. ஹனுமான் (இதிகாசத் தொடர்): 6.41 டிஆர்பி புள்ளிகள்.
 
