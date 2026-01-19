என்றென்றும் இளமை.. 10வது திருமண நாளை கொண்டாடும் அசின்.. வைரல் புகைப்படம்..!
சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நாயகியாக திகழ்ந்த அசின் அவர்களின் தற்போதைய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.
திருமணத்திற்கு பிறகு திரையுலகை விட்டு முழுமையாக விலகி இருந்த அசின், தனது பத்தாவது திருமண நாளை முன்னிட்டு கணவர் ராகுல் சர்மாவுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் மூலம் மீண்டும் பொதுவெளிக்கு வந்துள்ளார். 10 ஆண்டு காலமாக திரையில் தோன்றாவிட்டாலும், அவரது அழகும் தேஜஸும் துளிகூட குறையவில்லை என்று அவரது ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
சமூக வலைதளங்களில் இந்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வரும் ரசிகர்கள், "காலம் கடந்தும் மாறாத அழகு" என்று அசினை புகழ்ந்து தள்ளுகின்றனர். குறிப்பாக, தற்போதைய தென்னிந்திய சினிமாவின் 'லேடி சூப்பர் ஸ்டார்' என்று அழைக்கப்படும் நயன்தாராவுக்கே சவால் விடும் வகையில் அசினின் வசீகரம் இருப்பதாக சில ரசிகர்கள் ஒப்பிட்டு விவாதித்து வருகின்றனர். எவ்வித ஒப்பனையுமின்றி, மிகவும் எளிமையான அதேசமயம் கம்பீரமான தோற்றத்தில் இருக்கும் அசின், என்றென்றும் இளமை என்பதற்கு சான்றாக இருப்பதாகப்பாராட்டுகள் குவிகின்றன.
மலையாளத்தில் அறிமுகமாகி, தமிழில் 'எம்.குமரன் சன் ஆப் மகாலட்சுமி', 'கஜினி', 'போக்கிரி' என பல பிளாக்பஸ்டர் படங்களை கொடுத்த அசின், பாலிவுட்டிலும் முத்திரை பதித்தவர். தொழிலதிபர் ராகுல் சர்மாவை திருமணம் செய்த பிறகு குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தி வந்த அவர், தற்போது மீண்டும் ஒருமுறை இணையத்தை தன் வசப்படுத்தியுள்ளார்.
