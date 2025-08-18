திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (11:55 IST)

ட்ரண்ட்டிங் மோனிகா காஸ்ட்யூமில் கலக்கும் எஸ்தர் அனில்!

கமல்ஹாசன் மற்றும் கவுதமி நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் பாபநாசம். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது என்பது தெரிந்ததே. இந்த படத்தின் கமல்ஹாசனின் இரண்டாவது மகள் ஆக நடித்தவர் எஸ்தர் அனில் . இப்போது வளர்ந்து பெரிய பெண்ணாக ஆகியுள்ள எஸ்தர் தாறுமாறான கிளாமர் புகைப்படங்களை தன்னுடைய சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு செய்து வருகிறார்.

அந்த புகைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. ஏற்கனவே அனிகா, ஹீரோயினாக ஆகிவிட்ட நிலையில் இவரும் விரைவில் கதாநாயகி ஆகிவிடுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவர் சமூகவலைதளத்தில் வெளியிடும் புகைப்படங்களுக்காகவே ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் உருவாகியுள்ளது.

அந்தவகையில் இப்போது அவர் மாடர்ன் உடையணிந்து வெளியிட்டுள்ள கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகியுள்ளன.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Esther (@_estheranil)

தன்னை விட 30 வயது இளைய நடிகையை ‘டேட்’ செய்யும் டாம் க்ரூஸ்!

தன்னை விட 30 வயது இளைய நடிகையை ‘டேட்’ செய்யும் டாம் க்ரூஸ்!ஹாலிவுட்டில் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக முன்னணி நடிகராக இருந்து வருபவர் டாம் க்ரூஸ். தொடக்கத்தில் அனைத்து விதமானப் படங்களிலும் நடித்து வந்த டாம் க்ரூஸ் தற்போது ஆக்‌ஷன் படங்களில் மட்டும் அதிகளவில் நடித்து வருகிறார்.

ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது? வெளியான தகவல்!

ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது? வெளியான தகவல்!GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

அட்லி அல்லு அர்ஜுன் படத்தில் இணைந்த ‘ராஜமாதா’ ரம்யா கிருஷ்ணன்?

அட்லி அல்லு அர்ஜுன் படத்தில் இணைந்த ‘ராஜமாதா’ ரம்யா கிருஷ்ணன்?தமிழில் அடுத்தடுத்து விஜய்யை வைத்து ஹிட் கொடுத்த இயக்குனர் அட்லி பாலிவுட் சென்று ஷாருக் கானை வைத்து ‘ஜவான்’ என்ற பேன் இந்தியா பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் படத்தைக் கொடுத்தார். இதனால் இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனரானார். தற்போது அல்லு அர்ஜுனை வைத்து பிரம்மாண்டமாக ஒரு அறிவியல் புனைகதைப் படத்தை உருவாக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

உங்க ஏசி ரூம்ல தெரு நாய்கள வெச்சிக்க வேண்டியதுதான?! - பிரபலங்களை வெளுத்த இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா!

உங்க ஏசி ரூம்ல தெரு நாய்கள வெச்சிக்க வேண்டியதுதான?! - பிரபலங்களை வெளுத்த இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா!தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்துவது குறித்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து பிரபலங்கள் பலர் குரல் கொடுத்த நிலையில், அவர்களை ராம் கோபால் வர்மா விமர்சித்துள்ளார். நாடு முழுவதும் நாய் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில் டெல்லியில் தெருநாய்கள் கடித்ததில் 6 வயது குழந்தை பரிதாபமாக இறந்தது. அதை தொடர்ந்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தலைநகரம் முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான நாய்களை பிடித்து கருத்தடை ஊசி போட்டு அவற்றை காப்பகங்களில் அடைக்க உத்தரவிட்டது.

வெளிநாடுகளில் மட்டும் 100 கோடி ரூபாய் வசூல்… கூலி திரைப்படம் பென்ச்மார்க்!

வெளிநாடுகளில் மட்டும் 100 கோடி ரூபாய் வசூல்… கூலி திரைப்படம் பென்ச்மார்க்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

