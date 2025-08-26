செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (15:16 IST)

ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பை பகிர்ந்த எஸ்தர் அனில்!

கமல்ஹாசன் மற்றும் கவுதமி நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் பாபநாசம். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது என்பது தெரிந்ததே. இந்த படத்தின் கமல்ஹாசனின் இரண்டாவது மகள் ஆக நடித்தவர் எஸ்தர் அனில் . இப்போது வளர்ந்து பெரிய பெண்ணாக ஆகியுள்ள எஸ்தர் தாறுமாறான கிளாமர் புகைப்படங்களை தன்னுடைய சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு செய்து வருகிறார்.

அந்த புகைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. ஏற்கனவே அனிகா, ஹீரோயினாக ஆகிவிட்ட நிலையில் இவரும் விரைவில் கதாநாயகி ஆகிவிடுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவர் சமூகவலைதளத்தில் வெளியிடும் புகைப்படங்களுக்காகவே ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் உருவாகியுள்ளது.

அந்தவகையில் இப்போது அவர் மாடர்ன் உடையணிந்து வெளியிட்டுள்ள கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகியுள்ளன.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Esther (@_estheranil)

அப்பாவுக்கு அபர்ணா சென் மேல லவ்.. அதுனாலதான் பெங்காலி கத்துக்கிட்டார்! - போட்டுடைத்த ஸ்ருதிஹாசன்!

அப்பாவுக்கு அபர்ணா சென் மேல லவ்.. அதுனாலதான் பெங்காலி கத்துக்கிட்டார்! - போட்டுடைத்த ஸ்ருதிஹாசன்!சமீபத்தில் சத்யராஜுடன் நேர்க்காணல் ஒன்றில் பேசிய நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் தனது தந்தை கமல்ஹாசன் குறித்து பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமாக வைரலாகி வருகிறது.

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!தற்போது உலகம் முழுவதும் ஏஐ பயன்பாடு அதிகரித்து மனித உழைப்புக்கான தேவை குறைந்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து தான் 1980களிலேயே எச்சரித்ததாக ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் கூறியுள்ளார்.

ரஜினியை இயக்குகிறாரா ‘கல்கி’ பட இயக்குனர் நாக் அஸ்வின்?

ரஜினியை இயக்குகிறாரா ‘கல்கி’ பட இயக்குனர் நாக் அஸ்வின்?74 வயதிலும் தனது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக சுறுசுறுப்பாக அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்து வருகிறார் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர். அவர், லோகேஷ் கனகராஜின் இயக்கத்தில் நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படம் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களையும், நல்ல வசூலையும் பெற்றது.

ஓடிடியிலாவது எடுபடுமா விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’?... ஸ்ட்ரீமிங் தேதி இதுதான்!

ஓடிடியிலாவது எடுபடுமா விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’?... ஸ்ட்ரீமிங் தேதி இதுதான்!தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக மேலேறி வந்துகொண்டிருந்த விஜய் தேவரகொண்டா சமீபகாலமாக தொடர்ச்சியாக தோல்வி படங்களாகக் கொடுத்து வருகிறார். இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் உருவான ‘கிங்டம்’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட்ர் 1 ஆம் தேதி பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸானது.

கோவாவில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் க்ளைமேக்ஸ்… பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் அரங்கம்!

கோவாவில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் க்ளைமேக்ஸ்… பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் அரங்கம்!தன்னுடைய 74 ஆவது வயதிலும் தனது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அவர் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.

