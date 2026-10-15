சுங்கத்துறை வழக்குகளின் பின்னணியில் அதிரடி கிரைம் திரில்லர்.. அக்டோபர் 30ல் வெளியாகும் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்
சுங்கத்துறையில் நடைபெறும் விசாரணைகள், கடத்தல் கும்பல்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பின்னணியில் இயங்கும் நிழல் உலகத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள திரைப்படம் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர் . இந்திய வருவாய் பணி (IRS) அதிகாரியான தோ. சமய முரளி இயக்கியுள்ள இப்படம் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
எஸ்.ஆர். ட்ரீம் ஸ்டுடியோஸ் சார்பில் எஸ். ராம்பிரகாஷ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் கதை, திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை தோ. சமய முரளியே எழுதியுள்ளார். படத்தின் பின்னணி இசையையும் அவரே கவனித்துள்ளார்.
இப்படத்தில் ஜே.டி. சக்கரவர்த்தி, லால், சரண் சக்தி, பால சரவணன், ஸ்மேஹா, ராதிகா சரத்குமார், காளி வெங்கட், ஜாஃபர் சாதிக், மைம் கோபி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
படத்திலிருந்து ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடல்களுக்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. தாமரை பாடல் 2 மில்லியன் பார்வைகளையும், தங்கம் தங்கம் பாடல் ஒரு மில்லியன் பார்வைகளையும் கடந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. படத்தின் டீசர் அக்டோபர் 14ஆம் தேதியும், டிரைலர் அக்டோபர் 19ஆம் தேதியும் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர் படத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக அதன் கதைக்களம் பார்க்கப்படுகிறது. சுங்கத்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றியபோது தான் விசாரித்த பல்வேறு வழக்குகளில் கிடைத்த அனுபவங்களின் தாக்கத்தில், ஒரு கற்பனைக் கதையாக இப்படத்தை தோ. சமய முரளி உருவாக்கியுள்ளார்.
கடத்தல் பொருட்கள் நாட்டிற்குள் எப்படி கொண்டு வரப்படுகின்றன, அவற்றின் பின்னால் செயல்படும் நெட்வொர்க்குகள் எத்தகையவை, அவற்றை கண்டறிய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொள்ளும் விசாரணைகள் என்னென்ன சவால்களை கொண்டிருக்கின்றன என்பதுபோன்ற விஷயங்களை கிரைம் திரில்லர் பாணியில் படம் அணுகுகிறது.
அதேநேரத்தில் சுங்கத்துறையின் பணி வெறும் கடத்தல் பொருட்களை கைப்பற்றுவதுடன் முடிந்துவிடுவதில்லை என்பதையும், நாட்டின் பொருளாதார பாதுகாப்பு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அந்தத் துறைக்கு இருக்கும் முக்கியத்துவத்தையும் படம் பேசவுள்ளது.
2008ஆம் ஆண்டு இந்திய வருவாய் பணி அதிகாரிகள் பிரிவைச் சேர்ந்த தோ. சமய முரளி, சுங்கத்துறை அமலாக்கம் மற்றும் மறைமுக வரிவிதிப்பு சார்ந்த பிரிவுகளில் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர். திருச்சிராப்பள்ளி NIT-யில் பொறியியல் படித்த இவர், 2021ஆம் ஆண்டு உலக சுங்க அமைப்பின் விருதையும் பெற்றுள்ளார்.
அதிகாரியாக மட்டுமின்றி எழுத்தாளர் மற்றும் ஆய்வாளராகவும் செயல்பட்டு வரும் இவர், சுங்கத்துறை சார்ந்த நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவரது ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் World Customs Journal -ல் வெளியாகியுள்ளன. சினிமா மீதான ஆர்வத்தால் குறும்பட இயக்கம், நடிப்பு மற்றும் இசையமைப்பு உள்ளிட்டவற்றிலும் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ‘எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்’ படத்தின் மூலம் சுங்கத்துறை அனுபவங்களை முழுநீள திரைப்படமாக கொண்டு வந்துள்ளார்.
ஆக்ஷன் மற்றும் சஸ்பென்ஸுடன் சுங்கத்துறையின் அதிகம் அறியப்படாத பக்கங்களையும் ரசிகர்களுக்கு காட்டும் வகையில் உருவாகியுள்ள எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.