உலக சினிமா வரலாற்றில் இதுவரை நடக்காத நிகழ்வு.. விஜய் முதல்வராகவும், அஜித் ரேஸராகவும்..
உலக சினிமா வரலாற்றில் எத்தனையோ மாபெரும் நடிகர்களுக்கு இடையேயான போட்டிகளை நாம் பார்த்துள்ளோம். ஷாருக்கான் - சல்மான் கான், ரஜினி - கமல், மோகன்லால் - மம்மூட்டி, மகேஷ் பாபு - பவன் கல்யாண் எனப் பல ஜாம்பவான்களின் திரையுலகப் போட்டிகள் உலக அளவில் புகழ்பெற்றவை.
ஆனால், இவர்களில் யாருக்குமே சாத்தியமாகாத ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் நிகழ்ந்துள்ளது. பல வருடங்களாகத் திரையுலகின் இரு துருவங்களாகக் கருதப்பட்டு வந்த விஜய்யும், அஜித்தும் இப்போது அரசியலிலும் அதைத் தாண்டிய பரஸ்பர உறவிலும் இணைவது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்தியத் திரையுலகின் மற்ற எந்த ஒரு சினிமா நட்சத்திர ஜோடிகளுக்கும் கிடைக்காத இந்தத் திருப்பம், முதல்வர் விஜய்யும் நடிகர் அஜித்தும் கைகோர்க்கும் சூழலில் சாத்தியமாகியுள்ளது. அரசியல் ரீதியாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் இவர்கள் வெளிப்படுத்தும் பரஸ்பர மரியாதை, சினிமா வரலாற்றில் புதியதொரு மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இத்தனை காலம் திரையில் மட்டுமே மோதிக்கொண்டிருந்த இவர்களின் இந்த இணைவு, உலக சினிமா வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் ஆச்சரியமான நிகழ்வாகவும், ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவாகவும் மாறியுள்ளது.
Edited by Siva