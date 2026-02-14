சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (12:59 IST)

உச்சகட்ட கவர்ச்சியில் துஷாரா விஜயன்? வைரல் புகைப்படம்..!

உச்சகட்ட கவர்ச்சியில் துஷாரா விஜயன்? வைரல் புகைப்படம்..!
'சார்பட்டா பரம்பரை' திரைப்படத்தில் 'மாரியம்மா' என்ற அழுத்தமான கதாபாத்திரத்தின் மூலம் அறிமுகமான துஷாரா விஜயன், தமிழ் சினிமாவில் திறமையான நடிகையாக அறியப்படுகிறார். தொடர்ந்து 'நட்சத்திரம் நகர்கிறது', 'ராயன்', 'வேட்டையன்' என இவர் நடித்த அனைத்து படங்களிலுமே துணிச்சலான மற்றும் கனமான கதாபாத்திரங்களையே தேர்ந்தெடுத்து நடித்தார்.’
 
நடிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் தரும் பாத்திரங்களில் மட்டுமே தோன்றி வந்த அவர், தற்போது திடீரென ஒரு கவர்ச்சிப் பாடலில் நடித்திருப்பதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பால் ஜார்ஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'காட்டாளன்' திரைப்படத்தின் பாடல் போஸ்டர் ஒன்று சமீபத்தில் வெளியானது. அதில் இரண்டு நடிகைகள் பின்புறமாக திரும்பி நிற்கும் புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. அந்த புகைப் படத்தில் இருப்பது துஷாரா விஜயனா என்று சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். 
 
இதுவரை குடும்பப்பாங்கான மற்றும் யதார்த்தமான கதாபாத்திரங்களில் பார்த்து பழகிய ரசிகர்கள், அவரது இந்த திடீர் மாற்றத்தை கண்டு ஆச்சரியமடைந்துள்ளனர். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானால் மட்டுமே அந்த புகைப் படத்தில் இருப்பது அவரா என்பது உறுதியாகும்.
 
Edited by Siva

நீங்களா? திரிஷாவா? ‘மௌனம் பேசியதே’ படத்தில் தன்னுடைய ரோலை பற்றி பேசிய லைலா

நீங்களா? திரிஷாவா? ‘மௌனம் பேசியதே’ படத்தில் தன்னுடைய ரோலை பற்றி பேசிய லைலாஅமீர் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் 2013ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் மௌனம் பேசியதே. இது அமீருக்கு முதல் திரைப்படம்

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் மகன் சென்ற கார் திடீர் விபத்து.. என்ன நடந்தது>

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் மகன் சென்ற கார் திடீர் விபத்து.. என்ன நடந்தது>சென்னையில் பிரபல வில்லன் நடிகர் மன்சூர் அலிகானின் மகன் துக்ளக் சென்ற கார் விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விலைக்கு கேட்ட நெட்பிளிக்ஸ்!.. No சொன்ன ராஷ்மிகா - விஜய தேவரகொண்டா!..

விலைக்கு கேட்ட நெட்பிளிக்ஸ்!.. No சொன்ன ராஷ்மிகா - விஜய தேவரகொண்டா!..தெலுங்கு சினிமாவில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வரும் வருபவர் ராஷ்மிகா மந்தனா அதேபோல் தெலுங்கில் பிரபல நடிகராக இருப்பவர் விஜய் தேவரகொண்டா

பாடலை காப்பி அடித்ததாக வழக்கு!. ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 2 கோடி கட்ட உத்தரவு!..

பாடலை காப்பி அடித்ததாக வழக்கு!. ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 2 கோடி கட்ட உத்தரவு!..மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்த திரைப்படம் பொன்னியின் செல்வன்.

ரஜினி ஃபேன்ஸ் பி ரெடி!.. ஜெயிலர் 2 சீக்கிரமாவே வருது!..

ரஜினி ஃபேன்ஸ் பி ரெடி!.. ஜெயிலர் 2 சீக்கிரமாவே வருது!..சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com