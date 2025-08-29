வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Updated : வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (11:15 IST)

LIK இல்லைனா Dude..? ஒரு படம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்! - உஷாரான ப்ரதீப் ரங்கநாதன்!

LIK vs Dude

இளம் நடிகர் ப்ரதீப் ரங்கநாதனின் இரண்டு படங்கள் தீபாவளிக்கு வெளியாவதாக அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் ஒரு படம்தான் வெளியாகும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

 

தமிழில் ஜெயம் ரவியை வைத்து கோமாளி படத்தை இயக்கி ஹிட் கொடுத்தவர் ப்ரதீப் ரங்கநாதன். அதை தொடர்ந்து லவ் டுடே படத்தை அவரே இயக்கி நடித்து ஹிட் ஆன நிலையில், அடுத்து அவர் நடித்த ‘ட்ராகன்’ படமும் ஹிட் அடித்தது.

 

அதை தொடர்ந்து கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் Dude, விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என படங்கள் வரிசைக்கட்டி தயாராக இருக்கின்றன. இந்நிலையில் LIK, Dude இரு படங்களுமே தீபாவளிக்கு ரிலீஸை அறிவித்திருந்தன. முன்னதாக ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த ட்ராகன் படம் 100 கோடி வசூலை கடந்திருந்தது. அதன்மூலம் நடித்த இரண்டாவது படத்திலேயே 100 கோடி கலெக்‌ஷனை தாண்டிய ஹீரோவாக உள்ளார் ப்ரதீப்,

 

இந்நிலையில் அடுத்தப்படம் அதை விட அதிகமாக கலெக்‌ஷன் செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இந்நிலையில் இரண்டு படமும் ஒரே நேரத்தில் வெளியானால் அது இரண்டு படங்களின் கலெக்‌ஷனையுமே பாதிக்கும் என்பதால் இரண்டில் ஒன்றை வேறு தேதிக்கு மாற்ற ப்ரதீப் முயற்சித்து வருகிறார், இதை ஒரு மேடையிலும் அவர் உறுதியாக தீபாவளிக்கு ஒரு படம்தான் ரிலீஸ் ஆகும் என கூறியிருக்கிறார். விக்னேஷ் சிவன் சீனியர் என்பதால் அவருக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து LIK முதலில் ரிலீஸாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

என் வழி தனி வழி..! ரீரிலீஸாகும் படையப்பா! Uncut வெர்ஷனாக வெளியாகிறதா? - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

என் வழி தனி வழி..! ரீரிலீஸாகும் படையப்பா! Uncut வெர்ஷனாக வெளியாகிறதா? - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புசூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் படையப்பா திரைப்படம் ரீரிலீஸாக உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா தற்பொழுது பேமிலி மேன் இயக்குனர்கள் ராஜ் & டிகே இயக்கத்தில் சிட்டாடல் என்ற வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் அதிகமாக படங்களில் நடிக்கவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஊதாப்பூ நிற சேலையில் அழகுப் பதுமையாக கவர்ந்திழுக்கும் மாளவிகா மோகனன்!

ஊதாப்பூ நிற சேலையில் அழகுப் பதுமையாக கவர்ந்திழுக்கும் மாளவிகா மோகனன்!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன், அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன். கடைசியாக அவர் நடித்த மாறன் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது.

மீண்டும் இணையும் விஷ்ணு விஷால் & செல்லா அய்யாவு…. செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் கட்டா குஸ்தி 2…!

மீண்டும் இணையும் விஷ்ணு விஷால் & செல்லா அய்யாவு…. செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் கட்டா குஸ்தி 2…!நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடித்த ‘கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றது.பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் ரிலீஸான இந்த படம் அதன் பின்னர் பார்வைகளைக் கவர்ந்தது. விஷ்ணு விஷாலின் சினிமா கேரியரில் இல்லாத அளவுக்கு 30 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தியது.

ஆர்வம் காட்டாத தாணு… சிம்பு படத்தைத் தானே தயாரிக்கிறாரா வெற்றிமாறன்?

ஆர்வம் காட்டாத தாணு… சிம்பு படத்தைத் தானே தயாரிக்கிறாரா வெற்றிமாறன்?சூர்யா மற்றும் வெற்றிமாறன் இணைய இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. வெற்றிமாறனின் நீண்டகால படமாக்கல் பாணியால் சூர்யா ‘வாடிவாசல்’ படத்தைத் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com