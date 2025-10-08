புதன், 8 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:55 IST)

போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த ‘ட்யூட்’!

போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த ‘ட்யூட்’!
லவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இதில் LIK படம் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில் ட்யூட் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

ட்யூட் படம் திட்டமிட்டபடி படப்பிடிப்பை நடத்தி ரிலீஸ் வேலைகளை செய்துகொண்டிருக்கின்றனர். இந்த படத்தில் ப்ரதீப்புடன் மமிதா பைஜு, சரத்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தின் பாடல்கள் ரிலீஸாகி ஹிட்டாகியுள்ள நிலையில் படத்துக்கு நல்ல எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. தமிழகத்தில் ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் ‘ட்யூட்’ படத்தை தமிழகத்தில் விநியோகிக்க உள்ளது. அடுத்தடுத்து இந்த படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் டிரைலர் ரிலீஸ் குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. நாளை இந்த படத்தின் டிரைலர் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றி வெளியான தகவல்!

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றி வெளியான தகவல்!தனுஷ் இயக்கத்தில் உருவான நான்காவது படமாக ‘இட்லி கடை’ கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது. தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.

ஒரே நேரத்தில் இரண்டு படங்களில் நடிக்கிறாரா சிம்பு?

ஒரே நேரத்தில் இரண்டு படங்களில் நடிக்கிறாரா சிம்பு?வெற்றிமாறன் –சூர்யா கூட்டணியில் உருவாக இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

காந்தாராவை அவமதிக்காதீங்க ப்ளீஸ்! - இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி வேண்டுகோள்!

காந்தாராவை அவமதிக்காதீங்க ப்ளீஸ்! - இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி வேண்டுகோள்!கன்னட படமான காந்தாரா வெளியாகி பெரும் ஹிட் அடித்து வரும் நிலையில், அதில் வரும் கதாப்பாத்திரத்தை பொதுவெளியில் அவமதிக்க வேண்டாம் என இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

என்னம்மா டான்ஸ் இது?… லோகா புகழ் கல்யாணியைக் கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

என்னம்மா டான்ஸ் இது?… லோகா புகழ் கல்யாணியைக் கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!ரவி மோகனின் 32 வது திரைப்படமாக ஜீனி என்ற திரைப்படம் உருவாகி பின் தயாரிப்புப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. தமிழ் திரை உலகின் பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் 25 ஆவது படமான இந்த படத்தை அர்ஜுனன் ஜூனியர் என்பவர் இயக்கி வருகிறார். இவர் இயக்குனர் மிஷ்கினிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றியவர்.

மலையாள சினிமாவில் புதிய உச்சம்… லோகா படைத்த சாதனை!

மலையாள சினிமாவில் புதிய உச்சம்… லோகா படைத்த சாதனை!கடந்த ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் ரிலீஸான ‘லோகா’ படத்தின் ஜூரம் தற்போதுதான் திரையரங்குகளில் குறைந்துள்ளது. துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com