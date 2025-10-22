வெளிநாட்டில் செம்மயாகக் கல்லா கட்டிய ‘ட்யூட்’ படம்… இத்தனைக் கோடி வசூலா?
கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்தடுத்து ‘லவ் டுடே’ மற்றும் ‘டிராகன்’ ஆகிய படங்களின் ஹிட் மூலம் முன்னணி நடிகராகியுள்ளார். அடுத்து அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது.
இந்த படத்துக்கு சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. கீர்த்தீஸ்வரன் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் ப்ரதீப்புடன் மமிதா பைஜு, சரத்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். ரிலீஸுக்கு முன்பே இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. அந்த எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்ததால் மிகப்பெரிய அளவில் வசூல் வேட்டை நிகழ்த்தி வருகிறது.
வெளியாகி நான்கு நாட்களில் இந்த படம் சுமார் 86 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் வெளிநாடுகளில் மட்டும் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதன் மூலம் விநியோகஸ்தர்களுக்கு நான்கு நாட்களிலேயே 7 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இலாபம் கொடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இது தமிழ் சினிமாவில் ரஜினி,விஜய், அஜித் மற்றும் கமல் போன்ற உச்ச நடிகர்களின் படங்களுக்கு அடுத்தபடியான அதிக வசூல் என்று சொல்லப்படுகிறது.