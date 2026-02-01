ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (18:09 IST)

ஒரு ஆண், ஒரு பெண்.. இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தந்தையான ராம் சரண் தேஜா.. சிரஞ்சீவி மகிழ்ச்சி..!

ஒரு ஆண், ஒரு பெண்.. இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தந்தையான ராம் சரண் தேஜா.. சிரஞ்சீவி மகிழ்ச்சி..!
மெகா பவர் ஸ்டார் ராம் சரண் மற்றும் உபாசனா தம்பதியினர் தங்களது வாழ்க்கையின் மிக அழகான தருணத்தை எட்டியுள்ளனர். இத்தம்பதிக்கு தற்போது ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. 
 
இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை ராம் சரணின் தந்தையும், தெலுங்கு திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமுமான சிரஞ்சீவி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக பகிர்ந்துள்ளார்.
 
கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு திருமணமான ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதிக்கு, ஏற்கனவே 2023-இல் 'கிளின் காரா' என்ற பெண் குழந்தை பிறந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது மீண்டும் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதால் கொனிடெலா குடும்பமே மகிழ்ச்சியில் திளைத்து வருகிறது.
 
இது குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்ட சிரஞ்சீவி, "பேரன், பேத்தியை வரவேற்பது தாத்தா-பாட்டியாக எங்களுக்கு கிடைத்த தெய்வீக ஆசீர்வாதம். தாயும் குழந்தைகளும் நலமுடன் உள்ளனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார். 
 
Edited by Siva

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' திரைப்பட வரிசையின் ரசிகர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்த தொடரின் அடுத்த பிரம்மாண்ட திரைப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை யுனிவர்சல் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய படத்திற்கு 'ஃபாஸ்ட் ஃபாரெவர்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் மார்ச் 17, 2028 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?பிரபல தென்னிந்திய நடிகை கல்யாணி பிரியதர்ஷன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உலகளவில் ரூ.1,300 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்த 'துரந்தர்' திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. திரையரங்குகளில் 3 மணி நேரம் 34 நிமிடங்களாக இருந்த இப்படத்தின் ரன்னிங் டைம் ஓடிடி-யில் 3 மணி நேரம் 25 நிமிடங்களாக குறைந்துள்ளதால் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

விஜயகாந்துக்கு அந்த நடிகை செட்டாகுமா? நல்ல வேளை படம் தப்பிச்சுச்சு..

விஜயகாந்துக்கு அந்த நடிகை செட்டாகுமா? நல்ல வேளை படம் தப்பிச்சுச்சு..தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் சும்மா விடமாட்டேன் என அவர் அடிக்கடி கூறுவது தான் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது.

ஏஆர் ரஹ்மான் சிறுபான்மையினர்.. ஜிவி பிரகாஷ் பெரும்பான்மையினரா? சீமான் கேள்வி

ஏஆர் ரஹ்மான் சிறுபான்மையினர்.. ஜிவி பிரகாஷ் பெரும்பான்மையினரா? சீமான் கேள்விநாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், சமீபத்திய மேடை பேச்சில் மதம் மற்றும் சிறுபான்மையினர்-பெரும்பான்மையினர் என்ற அரசியல் பாகுபாடு குறித்து எழுப்பியுள்ள கேள்விகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com