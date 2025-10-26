ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025 (15:21 IST)

பைசன் போகாதீங்க.. ட்யூட் போங்கன்னு சொன்னாங்க.. ஆனா அந்த டைரக்டர் செஞ்சுவிட்டாரு! - பா.ரஞ்சித்!

பைசன் போகாதீங்க.. ட்யூட் போங்கன்னு சொன்னாங்க.. ஆனா அந்த டைரக்டர் செஞ்சுவிட்டாரு! - பா.ரஞ்சித்!

பைசன் பட வெற்றிக்கான ப்ரஸ் மீட்டில் ட்யூட் படம் குறித்து பா.ரஞ்சித் பேசியுள்ளது வைரலாகியுள்ளது.

 

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி உள்ளிட்டோர் நடித்து வெளியான படம் பைசன். இந்த படமும் ப்ரதீப் ரங்கநாதனின் ட்யூட் படமும் ஒரே சமயத்தில் வெளியானது. எனினும் பைசனும் கவனிக்கத்தக்க அளவில் வெற்றி பெற்றது.

 

இதுகுறித்து பட வெற்றி நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் ”படம் ரிலீஸானது முதலே ஓடவிடக்கூடாது என பலர் வேலை செஞ்சாங்க. நிறைய பேர் பைசன் போகாதீங்க.. ட்யூட் போங்க என சொன்னார்கள். ஆனா ட்யூட் டைரக்டர் அவர் பாணியில் வெச்சு செஞ்சுவிட்டார்.

 

உண்மையாகவே அந்த பட வெற்றியும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இன்று ஒரு சாதாரண கமர்ஷியல் படமாக இருந்தாலும், சமூகநீதி பற்றிய ஆழ்ந்த படமாக இருந்தாலும் இளைஞர்கள் தெளிவான கண்ணோட்டத்தோடு இறங்கி செயல்படுகின்றனர். விரைவில் தமிழ் சினிமாவும் பல கோடி வசூலை குவிக்கும் படங்களை உருவாக்க இந்த இளைஞர்கள் காரணமாக இருப்பார்கள்” என பேசியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட்!

ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட்!தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமே ரகுல் ப்ரீத் சிங்குக்கு பெரிய நடிகர்களோடு அமைந்தது. அடுத்தடுத்து மகேஷ் பாபு, கார்த்தி மற்றும் சூர்யா ஆகியோரின் படங்களில் நடித்து ஸ்பெஷல் எண்ட்ரி கொடுத்தார். ஆனால் அவரின் அறிமுகம் கன்னட சினிமாவில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்தது.

கிளாமர் லுக்கில் அசத்தல் போஸில் துஷாரா விஜயன்!

கிளாமர் லுக்கில் அசத்தல் போஸில் துஷாரா விஜயன்!போதையேறி புத்திமாறி திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை துஷாரா விஜயன். ஆனால் அதன் பின்னர் அவர் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடித்தா ‘சார்பட்டா பரம்பரை’ மற்றும் நட்சத்திரம் நகர்கிறது ஆகிய படங்கள்தான் அவருக்கு பெரியளவில் கவனத்தைப் பெற்று தந்தன. இப்போது அர்ஜுன் தாஸுடன் அநீதி படத்தில் நடித்துள்ளார்.

என் 27 வருட வாழ்க்கையில் கற்றதை விட…. மாரி செல்வராஜுக்கு நன்றி தெரிவித்த துருவ்!

என் 27 வருட வாழ்க்கையில் கற்றதை விட…. மாரி செல்வராஜுக்கு நன்றி தெரிவித்த துருவ்!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

அந்த கேள்வியைக் கேட்டு துருவ்வின் சினிமா வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடாதீர்கள்… பசுபதி ஆதங்கம்!

அந்த கேள்வியைக் கேட்டு துருவ்வின் சினிமா வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடாதீர்கள்… பசுபதி ஆதங்கம்!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டது இவர்தானா? ஒரு காதல் ஜோடி அவுட்..? - Biggboss Season 9!

இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டது இவர்தானா? ஒரு காதல் ஜோடி அவுட்..? - Biggboss Season 9!பிக்பாஸ் சீசன் 9-ல் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டது யார் என்பது குறித்து பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com