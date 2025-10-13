திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
சிவப்பு நிற உடையில் திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!

பேச்சிலர் படத்தின் நாயகி திவ்யபாரதி அந்த படத்தில் இருந்தே ரசிகர் கூட்டம் உருவாகி விட்டது. இப்போது அவரும் வரிசையாக படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார். இந்நிலையில் அவரின் சமூகவலைதளப் பக்கம் கவர்ச்சி புகைப்படங்களால் நிரம்பி வருகிறது

மாளவிகா மோகனன் எப்படி இதுபோல புகைப்படங்களை வெளியிட்டு கவனத்தை ஈர்த்தாரோ அது போல திவ்யபாரதியின் புகைப்படங்களும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. தற்போது அவர் ஜி வி பிரகாஷுடன் கிங்ஸ்டன் படத்தில் இணைந்து நடித்தார். அந்த படம் அட்டர் ப்ளாப் ஆனது.

இந்நிலையில் இப்போது அவர் கிளாமர் உடையில் அழகாக தெரியும் வகையில் வெளியிட்டுள்ள லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன.
 

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் அர்ஜுன் தாஸ் & ஐஸ்வர்யா லஷ்மி நடிப்பில் உருவாகும் ‘#Love’… நெட்பிளிக்ஸ் அறிவிப்பு!

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் அர்ஜுன் தாஸ் & ஐஸ்வர்யா லஷ்மி நடிப்பில் உருவாகும் ‘#Love’… நெட்பிளிக்ஸ் அறிவிப்பு!ரஜினிகாந்தின் இளையமகளான சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் கோச்சடையான் படத்தை இயக்கி தன்னை இயக்குனராக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார். அதன் பிறகு தனுஷ் நடித்த வேலையிலலாத பட்டதாரி 2 படத்தை இயக்கினார். ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே அவர் கோவா உள்ளிட்ட திரைப்படங்களையும் தயாரித்திருந்தார். ஆனால் அவர் தயாரித்த படங்கள் வணிக ரீதியில் தோல்வி அடைந்ததால் தொடர்ந்து தயாரிப்பைக் கைவிட்டார்.

கைமாறிய ‘ஜனநாயகன்’ ஓடிடி வியாபாரம்… டல்லடிக்கும் சேட்டிலைட் பிஸ்னஸ்!

கைமாறிய ‘ஜனநாயகன்’ ஓடிடி வியாபாரம்… டல்லடிக்கும் சேட்டிலைட் பிஸ்னஸ்!முழுநேர அரசியல்வாதியாகியுள்ள விஜய் தற்போது ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்த படத்தின் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இந்த படம் ரிலீஸானதும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

நான் லேட்டாகதான் வந்தததால் ‘சிக்கந்தர்’ தோல்வி… ஆனா ‘மதராஸி’ சூப்பர் ஹிட்- சல்மான் கான் நக்கல்!

நான் லேட்டாகதான் வந்தததால் ‘சிக்கந்தர்’ தோல்வி… ஆனா ‘மதராஸி’ சூப்பர் ஹிட்- சல்மான் கான் நக்கல்!கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கானின் திரைவாழ்க்கை பிரகாசமாக இல்லை. அவர் நடிக்கும் படங்கள் தொடர்ந்து தோல்வி அடைந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சல்மான் கான் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சிக்கந்தர் மார்ச் 30 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. ஆனால் ரிலீஸாவதற்கு முன்பே இந்த படத்தின் HD பிரிண்ட் முதல் நாளே இணையத்தில் ரிலீஸானது. இந்த படத்தின் பட்ஜெட் 200 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் என சொல்லப்படுகிறது.

என்னய்யா நடக்குது? வாட்டர்மெலன் திவாகர் மீது காதலில் விழுந்த அரோரா! அதிர்ச்சியில் ஆடியன்ஸ்!

என்னய்யா நடக்குது? வாட்டர்மெலன் திவாகர் மீது காதலில் விழுந்த அரோரா! அதிர்ச்சியில் ஆடியன்ஸ்!பிக்பாஸ் வீட்டில் புதிதாக முளைத்திருக்கும் காதல் கதை ஆடியன்ஸையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

வெளுத்து வாங்கிய விஜய் சேதுபதி.. வெளியேறிய ப்ரவீன் காந்தி! - இனிமேல்தான் இருக்கு ஆட்டமே! Biggboss Tamil Season 9

வெளுத்து வாங்கிய விஜய் சேதுபதி.. வெளியேறிய ப்ரவீன் காந்தி! - இனிமேல்தான் இருக்கு ஆட்டமே! Biggboss Tamil Season 9பிக்பாஸின் பரபரப்பான 9வது சீசனில் முதல் வார எலிமினேஷன் இருக்காது என்று நினைத்த நிலையில் முதல் ஆளாக வெளியேறியுள்ளார் ப்ரவீன் காந்தி.

