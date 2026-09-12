ஜேசன் சஞ்சய்க்கு திவ்யா சத்யராஜ் சொன்ன முக்கியமான வார்த்தை.. சமூக வலைதளங்களில் வைரல்
விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் சிக்மா திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ள நிலையில், அவருக்கு நடிகர் சத்யராஜின் மகள் திவ்யா சத்யராஜ் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை லைக்கா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ளது. தமன் எஸ் இசையமைத்துள்ள நிலையில், சுதீஷ் கிஷன் இப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் வெளியான படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு ஜேசன் சஞ்சய் தொடர்ந்து பல்வேறு ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளித்து வருகிறார். அவரது பேட்டிகளில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு மிகவும் இயல்பாகவும், நேர்மையாகவும் அவர் பதிலளித்து வருவது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இந்த நிலையில், திவ்யா சத்யராஜ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் ஜேசன் சஞ்சய்யின் பேட்டிகளை பாராட்டியுள்ளார்.
அதில் அவர், ஜேசன் சஞ்சய்யின் சமீபத்திய பேட்டிகளை பார்த்தேன். மிகவும் எளிமையாகவும், அதே நேரத்தில் எதார்த்தமாகவும் அவர் தனது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அவருடைய அந்த அணுகுமுறை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஒரு அழகான மற்றும் வலிமையான குடும்பத்தை வெளியில் இருந்து வருபவர்களால் ஒருபோதும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று குறிப்பிட்ட திவ்யா சத்யராஜ், ஜேசன் சஞ்சய்யின் சிக்மா திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, கடந்த சில மாதங்களாக விஜய் மற்றும் திரிஷா தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு கருத்துகள் பரவி வருகின்றன. இப்படியான சூழலில் திவ்யா சத்யராஜ் வெளியிட்டுள்ள வெளியில் இருந்து வருபவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற கருத்து தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
அவர் குறிப்பிட்டது யாரை? எதை? என்பது குறித்து ரசிகர்கள் மற்றும் நெட்டிசன்கள் தங்களது கருத்துகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், திவ்யா சத்யராஜ் எந்த நபரையும் நேரடியாக குறிப்பிட்டு இந்த கருத்தை தெரிவிக்கவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.