செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
Written By Bala
Last Modified: செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (11:27 IST)

பிஆருக்கு 40 லட்சமா? திவ்யா வெற்றிக்கு பின்னாடி இருக்கும் ரகசியம்

பிக்பாஸ் சீசன் 9 நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. இந்த  முறை திவ்யா டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். வைல்ட் கார்டில் என்ட்ரி ஆகி டைட்டில் வின்னர் ஆவது என்பது இது இரண்டாவது முறை. இதே போல்தான் அர்ச்சனாவும் வைல்ட் கார்டு மூலமாக நுழைந்தார். அவர்தான் அந்த சீசனில் டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். திவ்யாவுக்கு 50 லட்சம் பரிசும் ஒரு மாருதி சுசுகி காரும் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது.
 
இரண்டாம் இடத்தில் சபரி இருந்தார். இந்த  நிலையில் திவ்யா வெற்றி பெற்றதற்கு காரணம் அவருடைய பி.ஆர் டீம் தான் அதற்காக திவ்யா 40 லட்சம் செலவு செய்தார் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. அப்படி இருந்தால் ரித்திகா விளையாடிய சீசனில் அவர்தான் டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். ஆனால் அந்த சீசனில் இன்னொரு போட்டியாளரை வெற்றியாளராக்க பிஆருக்கு கோடிக் கணக்கில் செலவு செய்யப்பட்டதாக ஒரு தகவல் இருக்கிறது. ஆனால் கடைசியாக ரித்திகாதான் வெற்றி பெற்றார்.
 
அதே போல் முத்துக்குமார் விளையாடிய சீசனிலும் இன்னொரு போட்டியாளரை வெற்றியாளராக்க பல முயற்சிகள் நடந்தது. ஆனால் மக்கள் ஆதரவுடன் முத்துக்குமார் வெற்றிபெற்றார். அதனால் திவ்யா வெற்றிக்கு பின்னாடி பிஆர் இருந்தாலும் பல நேரங்களில் அவர் அவராகவே இருந்துள்ளார். தனக்காக இல்லாமல் மற்றவர்களுக்காக பெரும்பாலான நேரங்களில் இருந்திருக்கிறார்.
 
நெருக்கமாக பழகிவிட்டோம். அதனால் அவர்கள் என்ன தப்பு செய்தாலும் அதை கண்டு கொள்ள வேண்டாம் என்று திவ்யா என்றைக்குமே இருந்ததில்லை. ஒரு சமயம் கம்ருதீனுக்காக பேசிய திவ்யா ரம்யாவுக்கும் கம்ருதீனுக்கும் பிரச்சினை எனும் போது நியாயம் எங்கு இருந்ததோ அங்குதான் இருந்திருக்கிறார். சாண்ட்ராவுடனான பிரச்சினை என்ன என்பது தெரியும். அந்த கார் டாஸ்க்கில் சாண்ட்ராவை தள்ளி விட்டார்கள் என்று தெரிந்ததும் பார்வதியுடன் அவர் போட்ட சண்டை இருக்கே? இப்போது வரைக்கும் மறக்க முடியாது.
 
அதனால் திவ்யாவின் வெற்றிக்கு பின்னாடி அவர் கொடுத்த கண்டெண்ட், மக்களின் ஆதரவு, அதோடு பிஆர். மற்ற போட்டியாளர்களை ஒப்பிடும் போது திவ்யா இந்த வெற்றிக்கு தகுதியானவர்தான் என்றே சொல்லலாம்.

