உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழுத திவ்யா கணேஷ்.. வைரலாகும் Stay Strong Divya ஹேஷ்டேக்..!
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிப்போட்டியை நெருங்கி வரும் வேளையில், வீட்டின் முன்னணி போட்டியாளர்களில் ஒருவரான திவ்யா கணேஷ் உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழுதது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் நடந்த 'நட்பு' குறித்த டாஸ்க்கின் போது, திவ்யா தனது தனிமையை பகிர்ந்து கொண்டார். குறிப்பாக, குடும்பத்தினர் வந்து சென்ற பிறகு ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தையும், வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளர் சாண்ட்ரா உடன் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பையும் எண்ணி அவர் கண்ணீர் வடித்தார்.
தன்னை திவ்யா கேலி செய்ததாக சாண்ட்ரா குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில், திவ்யாவின் இந்த வெளிப்படையான பேச்சு சக போட்டியாளர்களை நெகிழ செய்தது. அவரது நேர்மையை பாராட்டிய ஹவுஸ்மேட்ஸ், இது அவர்களது உறவில் ஒரு முழுமையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறினர். திவ்யாவின் இந்த மென்மையான பக்கம் ரசிகர்களிடையே அவருக்கு இருந்த சந்தேகங்களை போக்கி ஆதரவாக மாற்றியுள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் 'Stay Strong Divya' என்ற ஹேஷ்டேக்குகள் ட்ரெண்ட் ஆகி வரும் நிலையில், 7835073324 என்ற எண்ணிற்கு அழைத்து அவருக்கு வாக்கு செலுத்துமாறு ரசிகர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் இந்த சீசனில், திவ்யா கணேஷ் இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லும் முக்கிய போட்டியாளராக உருவெடுத்துள்ளார்.
Edited by Siva