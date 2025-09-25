வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (17:43 IST)

மந்திரமூர்த்தியை சுற்றிய சிக்கல்: 'அயோத்தி' இயக்குநரை விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கும் மதுரை அன்பு?

'அயோத்தி' திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் மந்திரமூர்த்தி, புதிய படத்திற்காக தயாரிப்பாளர் சுதன் நிறுவனத்துடன் இணைந்த நிலையில், தற்போது அவர் எதிர்பாராத சிக்கலை சந்தித்துள்ளார் என கூறப்படுகிறது.
 
இயக்குநர் மந்திரமூர்த்தி, மதுரை தயாரிப்பாளரின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் இருந்து விலகி சுதனின் ஃபேஷன் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்துடன் கைகோர்த்தார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த மதுரை தயாரிப்பாளர் மந்திரமூர்த்தியை தனது நிறுவனத்தில் வைத்து பட வேலைகளை தொடங்குவதற்காக செலவிட்ட ₹35 லட்சத்தை திருப்பித் தருமாறு நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.
 
மேலும், சுதனிடம், மந்திரமூர்த்தி அடுத்ததாக இயக்கும் மூன்றாவது படத்தை மதுரை தயாரிப்பாளர் நிறுவனத்திற்கே தயாரித்துத் தர வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த சூழ்நிலையால், மந்திரமூர்த்தி மற்றும் தயாரிப்பாளர் சுதன் இருவரும் ஒரு இக்கட்டான நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என கூறப்பட்டுள்ளது.
 
மந்திரமூர்த்தியின் நிலைப்பாடு மற்றும் மதுரை தயாரிப்பாளர் நிபந்தனைகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் எப்படி முடிவுக்கு வரும் எனத் திரையுலகம் உற்று நோக்கி வருகிறது.
 
Edited by Siva

'கருப்பு' படப்பிடிப்பில் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கும், திரிஷாவுக்கும் மோதலா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!

’கருப்பு’ படப்பிடிப்பில் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கும், திரிஷாவுக்கும் மோதலா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!நடிகர் மற்றும் இயக்குனரான ஆர்ஜே பாலாஜிக்கும், நடிகை திரிஷாவுக்கும் இடையே 'கருப்பு' படத்தின் படப்பிடிப்பின்போது கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாகக் கோலிவுட் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் அழகிய க்ளிக்ஸ்.. வைரல் ஆல்பம்!

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் அழகிய க்ளிக்ஸ்.. வைரல் ஆல்பம்!2015 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்தவர் அந்த நடிகை. அந்த படத்தின் அபரிமிதமான வெற்றியால் மூன்று நாயகிகளுமே பிரபலமானார்கள். அதில் ஒருவரான அனுபமா பரமேஸ்வரன் தமிழில் கொடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

மாளவிகா மோகனனின் ஸ்டைலிஷ் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

மாளவிகா மோகனனின் ஸ்டைலிஷ் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன், அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன். கடைசியாக அவர் நடித்த மாறன் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது.

'என்னை அறிந்தால்' படத்துக்குப் பிறகு 'இட்லி கடை'தான்.. அருண் விஜய் மகிழ்ச்சி!

‘என்னை அறிந்தால்’ படத்துக்குப் பிறகு ‘இட்லி கடை’தான்.. அருண் விஜய் மகிழ்ச்சி!தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது. படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார். படத்தில் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, அருண் விஜய், சத்யராஜ், பார்த்திபன் மற்றும் சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங் களில் நடித்துள்ளனர்.

விரைவில் சமந்தாவுக்குத் திருமணமா?... இணையத்தில் பரவும் தகவல்!

விரைவில் சமந்தாவுக்குத் திருமணமா?... இணையத்தில் பரவும் தகவல்!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா தற்பொழுது பேமிலி மேன் இயக்குனர்கள் ராஜ் & டிகே இயக்கத்தில் ரக்த் பிரம்மாண்ட் என்ற வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை மேற்கொண்டதால் படங்களில் நடிப்பதைக் குறைத்துக் கொண்டுள்ளார்.

