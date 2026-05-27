வேள்பாரிக்கு முன்பு ஒரு பக்கா ஆக்‌ஷன் படம்!.. ஷங்கர் போடும் பிளான்!..

Publish: Wed, 27 May 2026 (19:15 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (19:20 IST)
ஜென்டில்மேன், முதல்வன், காதலன், இந்தியன், ஜீன்ஸ், அந்நியன், பாய்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களையும் இயக்கி இந்திய சினிமா அளவில் கவனம் ஈர்த்தவர் ஷங்கர். இவரின் இயக்கத்தில் நடிக்க பல முன்னனி நடிகர்களும் ஆசைப்பட்டதுண்டு.

ரஜினியை வைத்து சிவாஜி எந்திரன் 2.0 திரைப்படங்களை ஷங்கர் இயக்கியிருக்கிறார். கமலை வைத்து இந்தியன், இந்தியன் 2 ஆகிய படங்களை இயக்கினார். ஷசங்கர் இயக்கத்தில் வெளியான கடைசி இரண்டு படங்களும் சரியாக ஓடவில்லை. இதையடுத்து வேள்பாரி நாவலை மூன்று பாகங்களை கொண்ட திரைப்படமாக எடுக்க ஷங்கர் திட்டமிட்டார்.

இந்நிலையில், வேள்பாரி படத்திற்கு முன் ஒரு ஆக்சன் திரில்லர் படத்தை இயக்க ஷங்கர் திட்டமிட்டுருப்பதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..

இப்படத்தில் நடிக்க இரண்டு முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. மிகவும் குறுகிய காலத்தில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங்கை முடித்துவிட்டு அதன் பின் ஷங்கர் வேள்பாரி நாவலை இயக்குவார் என சொல்லப்படுகிறது. இதுபற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது.

