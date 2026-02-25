நீ வருவாய் என 2, 3 பாகங்கள்! அஜித் - ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து பேசிய ராஜகுமாரன்
அஜித்தை வைத்து ராஜகுமாரன் இயக்கிய படம் நீ வருவாய் என. இந்தப் படத்தில் அஜித் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்திருப்பார். அஜித்துக்கு ஜோடியாக தேவயாணி நடித்திருப்பார். கூடவே பார்த்திபன், ரமேஷ் கண்ணா ஆகியோரும் நடித்திருப்பார்கள். காதல் கதையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம் பெரியளவில் வெற்றிப்பெற்றது. இதில் அஜித் ஒரு விபத்தில் இறப்பது மாதிரி காட்டியிருப்பார் ராஜகுமாரன்.
சமீபகாலமாக இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்த செய்தி இணையத்தளத்தில் சுற்றி வருகிறது. இதை பற்றி படத்தின் இயக்குனரான ராஜகுமாரனே பேசியிருக்கிறார். இதோ அவர் சொன்ன விஷயம்:
நீ வருவாய் என 2 படத்தை ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் என்னுடைய மகளை வைத்து பண்ணாலாம்னு நினைத்து வைத்திருந்தேன். இது ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குனராவதற்கு முன்பே நான் நினைத்த ஒன்று. ஆனால் லைக்கா கம்பெனியில்தான் பண்ண வேண்டும் என குமரனிடம் பேசி வைத்திருந்தேன். அதற்குள் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குனராகிவிட்டார். அதனால் அதை விட்டுவிட்டேன்.
சமீபத்தில் சுரேஷ் சந்திராவை சந்தித்து பேசிய போது இதை பற்றி பேசியிருந்தேன். நீ வருவாய் என 2 மட்டும் இருந்தால் அஜித் பண்ண மாட்டாராம். அதனால் நீ வருவாய் என 2 மற்றும் 3 என இரண்டு கதைகளாகத்தான் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். இரண்டாம் பாகத்தில் படத்தின் இறுதியில் வருவார் அஜித். மூன்றாம் பாகத்தில் படமுழுக்க வருவார் என சமீபத்திய பேட்டியில் ராஜகுமாரன் கூறியிருக்கிறார்.
ஆனால் அஜித் இப்போது இருக்கும் மாஸை வைத்து பார்க்கும் போது மீண்டும் செண்டிமெண்ட்டான ஃபேமிலி ஓரியண்ட் சப்ஜெக்ட்டில் நடிப்பாரா என்பது சந்தேகம். இருந்தாலும் நம்பிகையுடன் காத்திருக்கிறார் ராஜகுமாரன்.