தேவைனா வந்து ஒட்டுறவரு நகுல்! மச்சானையும் துவம்சம் பண்ண ராஜகுமாரன்
நீ வருவாய் என, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் என தமிழ் சினிமாவில் குடும்பப் பாங்கான படங்களை எடுத்து தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டவர் இயக்குனர் ராஜகுமாரன். உதவி இயக்குனராக இருந்து இயக்குனராக மாறியவர். விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் திரைப்படத்தின் போதே தேவயானிக்கும் இவருக்கும் காதல் மலர்ந்து அதன் பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
அப்போதைய காலகட்டத்தில் இவர்களுடைய திருமணம் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. திருமணத்திற்கு பிறகு ராஜகுமாரன் எந்த ஒரு படங்களையும் இயக்கவில்லை .ஆனால் ஒரு சில படங்களில் நடித்து வந்தார். இப்போது ஆயுர்வேதம் போன்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சமீப காலமாக அவர் பேசிய சில விஷயங்கள் சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது.
இயக்குனர் மகேந்திரன், விஜய், சீமான், வெற்றிமாறன் என அத்தனை பேரையும் கடுமையாக விமர்சித்து பேட்டிகளில் கூறி வந்தார். இப்போது கூட விஜய் அரசியலை பற்றியும் சில கருத்துக்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதாவது சீமான் முதலமைச்சராக முடியுமா? பாமகவிலிருந்து யாராவது முதலமைச்சராக முடியுமா? முடியாது அல்லவா? அப்புறம் எப்படி தவெகவிலிருந்து முதலமைச்சரை எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முதலமைச்சரை உருவாக்க வேண்டும். அதுதான் நாட்டுக்கு நல்லது. அன்னையும் பிதாவும் இரு கண்கள் என்று சொல்வார்கள்.
அதைப்போல இருக்கிற இரு கட்சிகளை நாசமாக்கி விடாதீர்கள் என்றெல்லாம் கூறி இருக்கிறார். இந்த நிலையில் அவரிடம் தேவயானியின் தம்பி நகுலை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதாவது நகுலை பற்றி அவர் எந்த ஒரு பேட்டியிலும் பெரிதாக பகிர்ந்து கொண்டதே இல்லை. உங்களுக்கும் அவருக்குமான உறவு எப்படி இருக்கும் என்று கேட்கப்பட்டது. ஏனெனில் அக்கா வீட்டுக்காரர் என்றாலே நாம் நினைவுக்கு வருவது மாமா மச்சான் உறவு. அந்த ஒரு பிணைப்பு நன்றாக இருக்கும். சண்டைகள் வரும். உங்களுக்குள் எப்படி இருக்கிறது என கேட்டபோது உறவு என்பது அவரவர் மெயின்டைன் பண்ணுவதில் தான் இருக்கிறது.
அவங்க அக்காவோட நல்ல ஒரு உறவை தொடர்ந்தால் அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க. நானும் பார்ப்பேன் பேசுவேன். ஆனால் தேவையான நேரத்தில் மட்டுமே அக்காவை பார்க்க வருகிறார்கள். பேசுகிறார்கள். சில நேரம் சண்டை போட்டு போய்விடுகிறார்கள். அதனால் அவங்க இங்க பெருசா ஒன்னும் வருவதில்லை. நானும் பெருசா அவர்களுடன் தொடர்பில் இல்லை. அவ்வளவுதான் என கூறியுள்ளார்.