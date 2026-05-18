Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (09:21 IST)

விஜய் பற்றி ஒரு விவசாயி சொன்ன வார்த்தை!. எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க!.. மிஷ்கின் பேட்டி!..

Publish: Mon, 18 May 2026 (09:21 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (09:45 IST)
திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்து காட்டியவர்களில் விஜயும் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார். ஏற்கனவே கலைஞர் கருணாநிதி, எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன், ஜெயலலிதா ஆகியோர் சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்து காட்டினார்கள்.

தற்போது அதில் விஜயும் இணைந்திருக்கிறார்.. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி அவர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

விஜய் முதலமைச்சரானது திரையுலகில் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தையும் நம்பிக்கையும் கொடுத்திருக்கிறது. இந்நிலையில் முதல்வரானது பற்றி ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த இயக்குனர் மிஷ்கின் ‘எனக்கு விஜய் மீது நம்பிக்கை இருந்தது.. ஆனால் பலரும் அவரை நம்பவில்லை.. என் உதவியாளர்கள் கூட விஜய் இரண்டு இடத்திலும் தோற்றுப் போவார் என சொன்னார்கள்.. நான் அவர் பல இடங்களில் வெற்றி பெறுவார் என்றேன்.. எல்லோரும் என்னை திட்டினார்கள்.. ஆனால் நான் சொன்னதுதான் நடந்தது. இந்த வெற்றிக்கு விஜய் 100 சதவீதம் தகுதியானவர்.. ஒருமுறை ஒரு விவசாயியை சந்தித்தேன்.

அப்போது அவர் விஜய் 60 இடங்களில் வெற்றி பெறுவார் என சொன்னார். அதுவே எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது’ என மிஸ்கின் கூறியிருக்கிறார்.
1965ம் வருடம் முதல் சினிமா துறையில் இருந்து வந்தவர் கே.ராஜன். தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், வினியோகஸ்தர், நடிகர் என சினிமாவில் பயணித்தார்.

தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான கே.ராஜன் அவர்களின் மறைவிற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

பல தமிழ் திரைப்படங்களிலும் காமெடி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களை சிரிக்கவைத்தவர் முத்துக்காளை. நடிகர் விவேக், வடிவேலு ஆகியோருடன் இணைந்து பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்து காட்டியவர்களில் விஜயும் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார்.

சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் தொடர்பான சினிமா விழாக்களில் பேசி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன். வினியோகஸ்தர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், நடிகர் என பல அவதாரங்களை எடுத்தவர்.