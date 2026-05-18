தொடர்புடைய செய்திகள்
- மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...
- பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா வாங்கினா நடவடிக்கை!.. விஜய் போட்ட உத்தரவு!. மதுப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!..
- விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..
- ஆட்சி அமைப்பது எப்படி?.. நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் ஆலோசனை!...
- அப்போ விஜய் உதவல.. இப்ப தளபதி சிஎம் ஆகணும்!. பொன்னம்பலத்துக்கு என்ன கஷ்டம்?...
விஜய் பற்றி ஒரு விவசாயி சொன்ன வார்த்தை!. எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க!.. மிஷ்கின் பேட்டி!..
திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்து காட்டியவர்களில் விஜயும் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார். ஏற்கனவே கலைஞர் கருணாநிதி, எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன், ஜெயலலிதா ஆகியோர் சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்து காட்டினார்கள்.
தற்போது அதில் விஜயும் இணைந்திருக்கிறார்.. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி அவர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
விஜய் முதலமைச்சரானது திரையுலகில் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தையும் நம்பிக்கையும் கொடுத்திருக்கிறது. இந்நிலையில் முதல்வரானது பற்றி ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த இயக்குனர் மிஷ்கின் ‘எனக்கு விஜய் மீது நம்பிக்கை இருந்தது.. ஆனால் பலரும் அவரை நம்பவில்லை.. என் உதவியாளர்கள் கூட விஜய் இரண்டு இடத்திலும் தோற்றுப் போவார் என சொன்னார்கள்.. நான் அவர் பல இடங்களில் வெற்றி பெறுவார் என்றேன்.. எல்லோரும் என்னை திட்டினார்கள்.. ஆனால் நான் சொன்னதுதான் நடந்தது. இந்த வெற்றிக்கு விஜய் 100 சதவீதம் தகுதியானவர்.. ஒருமுறை ஒரு விவசாயியை சந்தித்தேன்.
அப்போது அவர் விஜய் 60 இடங்களில் வெற்றி பெறுவார் என சொன்னார். அதுவே எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது’ என மிஸ்கின் கூறியிருக்கிறார்.
தற்போது அதில் விஜயும் இணைந்திருக்கிறார்.. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி அவர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
விஜய் முதலமைச்சரானது திரையுலகில் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தையும் நம்பிக்கையும் கொடுத்திருக்கிறது. இந்நிலையில் முதல்வரானது பற்றி ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த இயக்குனர் மிஷ்கின் ‘எனக்கு விஜய் மீது நம்பிக்கை இருந்தது.. ஆனால் பலரும் அவரை நம்பவில்லை.. என் உதவியாளர்கள் கூட விஜய் இரண்டு இடத்திலும் தோற்றுப் போவார் என சொன்னார்கள்.. நான் அவர் பல இடங்களில் வெற்றி பெறுவார் என்றேன்.. எல்லோரும் என்னை திட்டினார்கள்.. ஆனால் நான் சொன்னதுதான் நடந்தது. இந்த வெற்றிக்கு விஜய் 100 சதவீதம் தகுதியானவர்.. ஒருமுறை ஒரு விவசாயியை சந்தித்தேன்.