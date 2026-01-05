திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (18:00 IST)

சின்மயி பாடிய பாடலை நீக்க மோகன் ஜி முடிவு.. 'திரௌபதி 2' படத்தில் திருப்பம்..!
இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'திரௌபதி 2' திரைப்படத்தில், பின்னணி பாடகி சின்மயி பாடிய பாடல் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அண்மையில் இப்படத்திற்காக சின்மயி ஒரு பாடலை பாடியிருந்தார். ஆனால், சாதிய பின்னணி கொண்ட படங்களை எடுப்பதாக விமர்சிக்கப்படும் மோகன் ஜி படத்தில், பெண் சுதந்திரம் பேசும் சின்மயி எப்படி பாடலாம் எனச் சமூக வலைதளங்களில் கடுமையான விவாதங்கள் எழுந்தன.
 
இந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த சின்மயி, "இயக்குநர் யார் என்பது எனக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் அந்த பாடலைப் பாடியிருக்க மாட்டேன்" எனத் தெரிவித்திருந்தார். 
 
இந்த கருத்தை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த இயக்குநர் மோகன் ஜி, தற்போது அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை எடுத்துள்ளார். அதன்படி, சின்மயி பாடிய அந்த பாடலை படத்திலிருந்து முழுமையாக நீக்கிவிட்டு, வேறு ஒரு பிரபல பாடகியை கொண்டு மீண்டும் அந்த பாடலைப் பதிவு செய்ய அவர் முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
Edited by Mahendran

இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'திரௌபதி 2' திரைப்படத்தில், பின்னணி பாடகி சின்மயி பாடிய பாடல் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

