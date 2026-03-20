வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (12:35 IST)

மணிரத்னம் படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்தான் மியூசிக்!.. வெளியான போஸ்டர்!..

இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் மணிரத்தினம் இயக்கிய ரோஜா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார். அதன்பின் மணிரத்தினம் இயக்கிய எல்லா படங்களுக்கும் ஏ.ஆர் ரகுமான் மட்டுமே இசையமைத்து வந்தார். ரோஜா படத்திற்கு பின் வேறு எந்த இசையமைப்பாளரிடமும் மணிரத்னம் செல்லவில்லை.

மேலும் மணிரத்தினம் - ஏ.ஆர்.ரகுமான் கூட்டணியில உருவாகும் திரைப்படங்களில் இடம்பெற்ற பாடல்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெறும்.. ஆனால் மணிரத்தினம் அடுத்து இயக்கவுள்ள புதிய படத்திற்கு ஏ.ஆர் ரகுமான் இசை இசையமைக்கவில்லை எனவும், சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கப்போகிறார் எனவும் கடந்த சில நாட்களாகவே செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.

இது ஏ.ஆர்.ரகுமான் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.. ஆனால் தற்போது அந்த செய்தி வெறும் வதந்தி மட்டுமே என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. மணிரத்தினம் இயக்க உள்ள புதிய படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைக்கிறார் என்பதை மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது.. இந்த திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதியும், சாய்பல்லவியும் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கவுள்ளனர்.

யூத் விமர்சனம்..புளு சட்டை மாறனே இப்படி சொல்லிட்டாரே

யூத் விமர்சனம்..புளு சட்டை மாறனே இப்படி சொல்லிட்டாரேஅசுரன்' திரைப்படத்தின் மூலம் தனது எதார்த்தமான நடிப்பால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த கென் கருணாஸ், தற்போது இயக்குநராகவும், கதாநாயகனாகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ள படம் யூத் .

Pearl Harbor தாக்குதலை கிண்டலாக ஞாபகப்படுத்திய டிரம்ப்.. நிலைகுலைந்த ஜப்பான் பிரதமர்..!

Pearl Harbor தாக்குதலை கிண்டலாக ஞாபகப்படுத்திய டிரம்ப்.. நிலைகுலைந்த ஜப்பான் பிரதமர்..!வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ஜப்பானிய பிரதமர் சனா ஏ டகாயிச்சி இடையே நடைபெற்ற சந்திப்பு, டிரம்ப் Pearl Harbor தாக்குதலை குறிப்பிட்டதால் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

நல்ல கதைன்னா என்கிட்ட வாங்க!.. கெணத்த காணோம் விழாவில் பேசிய யோகிபாபு...

நல்ல கதைன்னா என்கிட்ட வாங்க!.. கெணத்த காணோம் விழாவில் பேசிய யோகிபாபு...யோகி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் பாபு. அதனால் யோகி பாபு என அவருக்கு பெயர் வந்தது.

அமைதிப்படை ரீ-ரிலீஸ்!.. எலெக்‌ஷனுக்கு முன்னாடியே வருது!..

அமைதிப்படை ரீ-ரிலீஸ்!.. எலெக்‌ஷனுக்கு முன்னாடியே வருது!..மறைந்த இயக்குனர் மணிவண்ணன் இயக்கத்தில் சத்யராஜ், சுஜாதா, கஸ்தூரி, ரஞ்சிதா, மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து 1994ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம்தான் அமைதிப்படை.

அவர் இயக்கத்தில் ஒரு ஆக்‌ஷன் கேமியோ!. அண்ணாச்சி ஆசை நிறைவேறுமா?!..

அவர் இயக்கத்தில் ஒரு ஆக்‌ஷன் கேமியோ!. அண்ணாச்சி ஆசை நிறைவேறுமா?!..தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் செயல்படும் நிறுவனம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். துணிக்கடை, நகைக்கடை, செருப்பு கடை, பாத்திர கடை என பல வியாபாரங்கள் இவர்களுக்கு உண்டு

