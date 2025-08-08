வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (08:00 IST)

ஸ்ரீ மீண்டும் நடிக்க ஆசைப்பட்டால் நான் அதை செய்வேன் – லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்!

வழக்கு எண் 18/9, மாநகரம், வில் அம்பு மற்றும் இறுகப் பற்று ஆகிய படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்றவர் நடிகர் ஸ்ரீ. ஆனாலும் அவர் மற்ற நடிகர்கள் போல வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்ற ஒரு நடிகராக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் அவருக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. 

இந்நிலையில் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளான அவர் தன்னைத் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார். மேலும் அவர் உடல் இளைத்துக் காணப்படும் புகைப்படங்கள் எல்லாம் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. மேலும் அவர் நடித்த பட நிறுவனங்களிடம் இருந்து அவருக்கு சம்பள பாக்கிக் கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து அவருக்கு லோகேஷ் உள்ளிட்ட யாருமே உதவி செய்யவில்லை என்று விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அதன்பின்னர் ஸ்ரீ மீட்கப்பட்டு அவர் தற்போது மருத்துவ சிகிச்சையில் உள்ளார். அவரது சிகிச்சைக்கு இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் உதவி செய்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவின. இந்நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய லோகேஷ் “ஸ்ரீ இப்போது நலமாக இருக்கிறார். அவர் மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க ஆசைப்பட்டால் நான் அவரை எனது படங்களில் நடிக்க வைப்பேன். அவர் கண்டிப்பாக சினிமாவில் கம்பேக் கொடுப்பார்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Webdunia
