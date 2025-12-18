வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (17:31 IST)

KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?

KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?
பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் கீர்த்தன் நாடகவுடாவின் நான்கு வயது மகன் சோனார்ஷ், லிப்டில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த திங்கட்கிழமை நேர்ந்த இந்த விபரீத விபத்தில் சிறுவன் உயிரிழந்ததை ஆந்திரப் பிரதேச துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் சமூக வலைதளத்தில் உறுதிப்படுத்தி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார்.
 
கீர்த்தன் நாடகவுடா, இயக்குநர் பிரசாந்த் நீலின் பிரம்மாண்ட படைப்புகளான KGF மற்றும் சலார் ஆகிய படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றியவர். தற்போது மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ஒரு புதிய ஹாரர் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகவிருந்த நிலையில், இந்த துயரம் அவரது குடும்பத்தை உலுக்கியுள்ளது.
 
"கீர்த்தன் - சமிருதி தம்பதியினருக்கு இந்த ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பைத் தாங்கும் வலிமையை இறைவன் அளிக்கட்டும்" என்று பவன் கல்யாண் தனது இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
திரைத்துறையில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டி வரும் வேளையில், கீர்த்தன் தனது மகனை பறி கொடுத்திருப்பது கன்னட மற்றும் தெலுங்கு திரைத்துறையினரிடையே மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..

’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'பராசக்தி' திரைப்படம் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சுற்றி வளைத்த கூட்டம்.. துப்பட்டாவை பிடித்து இழுத்த ரசிகர்கள்.. தர்மசங்கடத்தில் நடிகை நிதி அகர்வால்..!

சுற்றி வளைத்த கூட்டம்.. துப்பட்டாவை பிடித்து இழுத்த ரசிகர்கள்.. தர்மசங்கடத்தில் நடிகை நிதி அகர்வால்..!ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை நிதி அகர்வால், ரசிகர்களின் அநாகரீகமான அத்துமீறலுக்கு ஆளான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

15 நிமிஷத்துல எல்லா பாடலையும் போட்டுக் கொடுத்த இளையராஜா.. எந்தப் படம் தெரியுமா?

15 நிமிஷத்துல எல்லா பாடலையும் போட்டுக் கொடுத்த இளையராஜா.. எந்தப் படம் தெரியுமா?1976 ஆம் ஆண்டு அன்னக்கிளி திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்குள் இசை அமைப்பாளராக அடி எடுத்து வைத்தவர் இளையராஜா.

ராஷ்மிகாவை அடுத்து ஸ்ரீலீலா.. டீப் ஃபேக் மூலம் ஆபாச புகைப்படங்களால் அதிர்ச்சி..!

ராஷ்மிகாவை அடுத்து ஸ்ரீலீலா.. டீப் ஃபேக் மூலம் ஆபாச புகைப்படங்களால் அதிர்ச்சி..!செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அபார வளர்ச்சி ஒருபுறம் வியப்பை ஏற்படுத்தினாலும், அதன் மூலம் பிரபலங்களின் உருவத்தை சிதைக்கும் 'டீப் ஃபேக்' கலாச்சாரம் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.

வாயைப் பொளக்க வைக்கும் பட்ஜெட்! சிவகார்த்திகேயனை நம்பி இறங்கும் வெங்கட் பிரபு

வாயைப் பொளக்க வைக்கும் பட்ஜெட்! சிவகார்த்திகேயனை நம்பி இறங்கும் வெங்கட் பிரபுசினிமாவைப் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நடிகரின் தற்போதைய மார்கெட் எப்படி இருக்கிறதோ அதை வைத்து தான் அந்த படத்தின் பட்ஜெட்டும் பெரும்பாலும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com