KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?
பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் கீர்த்தன் நாடகவுடாவின் நான்கு வயது மகன் சோனார்ஷ், லிப்டில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த திங்கட்கிழமை நேர்ந்த இந்த விபரீத விபத்தில் சிறுவன் உயிரிழந்ததை ஆந்திரப் பிரதேச துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் சமூக வலைதளத்தில் உறுதிப்படுத்தி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார்.
கீர்த்தன் நாடகவுடா, இயக்குநர் பிரசாந்த் நீலின் பிரம்மாண்ட படைப்புகளான KGF மற்றும் சலார் ஆகிய படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றியவர். தற்போது மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ஒரு புதிய ஹாரர் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகவிருந்த நிலையில், இந்த துயரம் அவரது குடும்பத்தை உலுக்கியுள்ளது.
"கீர்த்தன் - சமிருதி தம்பதியினருக்கு இந்த ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பைத் தாங்கும் வலிமையை இறைவன் அளிக்கட்டும்" என்று பவன் கல்யாண் தனது இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திரைத்துறையில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டி வரும் வேளையில், கீர்த்தன் தனது மகனை பறி கொடுத்திருப்பது கன்னட மற்றும் தெலுங்கு திரைத்துறையினரிடையே மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
