1000 கோடி சொத்து இருக்கும்.. ஆனா மக்கள் கருணை காட்டுவாங்க!.. ஹெச்.வினோத் ஓப்பன்
திரைத்துறையிலிருந்து இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். ஒரு படத்திற்கு 200 கோடிக்கு மேல் அதிக சம்பளம் வாங்கிய விஜய் அதை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்தார். அரசியலுக்கு வந்தவுடன் ‘சினிமாவில் உச்சத்தில் இருக்கும் போதே அதை விட்டுவிட்டு மக்களுக்காக நான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறேன்’ என கூறினார் விஜய்.
அதேபோல் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் ‘எல்லோரும் வலிகளை கடந்துதான் ஒரு இடத்திற்கு வருவார்கள்.. எனக்குள்ளும் நிறைய வலிகள் இருக்கிறது.. கரூர் சம்பவத்தில் என் மீது பழி சுமத்தினார்கள்’ என பேசினார். அதேபோல தவெகவின் புரமோ பாடலில் ‘தனி ஒருவன் தனிச்சி வரான்’ என்ற பாடல் வரியும் இடம் பெற்றிருந்தது.
ஒருபக்கம் விஜயின் மனைவி சங்கீதா அவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதேபோல் விஜயின் குழந்தைகளும் அவருடன் இல்லை. இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி தமிழக மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும் ஆதரவு கொடுத்து 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வைத்து விஜயை முதலமைச்சராக மாற்றிவிட்டனர். தற்போது விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படமும் வெளியாகி தியேட்டர்களில் நன்றாகவே ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் ஜனநாயகன் பட இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் கொடுத்துள்ள பேட்டி பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது. ‘என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் மிகவும் அன்பானவர்கள்.. தப்பு பண்ணா கூட நம்ம பையன் பாவம் அப்படின்னு மன்னிச்சிடுவாங்க.. மக்கள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா ஒருத்தர்கிட்ட 1000 கோடி சொத்து இருக்கும்.. அவர் மேலே ஏறி நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு ஒன்னு சொன்னா மக்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு அவர் பாவம்னு சொல்லுவாங்க.. அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும்.. அந்த கருணை ஆளுறவங்ககிட்டயும் இருந்தா நல்லா இருக்கும்’ என பேசியிருக்கிறார்.
இதையடுத்து ஹெச்.வினோத் ‘விஜய மனதில் வைத்துதான் இப்படி பேசியிருக்கிறார்’ என தவெகவின் எதிர்பாளர்கள் சொல்ல, விஜய் ரசிகர்களோ அவர் பொதுவாக பேசியிருக்கிறார் என சொல்லி வருகிறார்கள்.
அதேபோல் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் ‘எல்லோரும் வலிகளை கடந்துதான் ஒரு இடத்திற்கு வருவார்கள்.. எனக்குள்ளும் நிறைய வலிகள் இருக்கிறது.. கரூர் சம்பவத்தில் என் மீது பழி சுமத்தினார்கள்’ என பேசினார். அதேபோல தவெகவின் புரமோ பாடலில் ‘தனி ஒருவன் தனிச்சி வரான்’ என்ற பாடல் வரியும் இடம் பெற்றிருந்தது.
ஒருபக்கம் விஜயின் மனைவி சங்கீதா அவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதேபோல் விஜயின் குழந்தைகளும் அவருடன் இல்லை. இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி தமிழக மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும் ஆதரவு கொடுத்து 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வைத்து விஜயை முதலமைச்சராக மாற்றிவிட்டனர். தற்போது விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படமும் வெளியாகி தியேட்டர்களில் நன்றாகவே ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
இதையடுத்து ஹெச்.வினோத் ‘விஜய மனதில் வைத்துதான் இப்படி பேசியிருக்கிறார்’ என தவெகவின் எதிர்பாளர்கள் சொல்ல, விஜய் ரசிகர்களோ அவர் பொதுவாக பேசியிருக்கிறார் என சொல்லி வருகிறார்கள்.