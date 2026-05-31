Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (08:46 IST)

ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. உண்மையை சொல்லும் தைரியம் எனக்கு இல்லை.. அப்படியே சொன்னாலும் அதை வெளியிடும் தைரியம் ஊடகங்களுக்கும் இல்லை.. எச் வினோத்

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குனரான எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருப்பது சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, படத்திற்கு இன்னும் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காதது ரசிகர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் மத்தியில் பலத்த சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது.
 
இந்த சூழலில், படத்தின் ரிலீஸ் தற்காப்பு குறித்து இயக்குனர் எச். வினோத் பேசியுள்ள கருத்துக்கள் தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளன. செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், "ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தற்பொழுது என்னுடைய கைகளில் இல்லை. படத்தின் பின்னணியில் இருக்கும் சிக்கல்கள் தொடர்பான உண்மைகளை சொல்லும் அளவிற்கு தற்போதைக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை" என்று ஓப்பனாக உடைத்து பேசியுள்ளார்.
 
மேலும் ஊடகங்களை சாடும் தொனியில் பேசிய வினோத், "அப்படியே எனக்கு தைரியம் இருந்து நான் உண்மைகளை பேசினாலும், அந்த உண்மைகளை தற்பொழுது அப்படியே பொதுவெளியில் வெளியிடும் தைரியம் உங்களுடைய ஊடகங்களுக்கு இருக்காது. 
 
எனவே, படம் எப்பொழுது வருகிறதோ அப்பொழுது அனைவரும் தியேட்டரில் பார்ப்போம்" என்று அதிரடியாக கூறி முடித்தார். அரசியல் மற்றும் சமூக பின்னணி கொண்ட இப்படத்திற்கு நிலவும் சென்சார் நெருக்கடிகளே வினோத்தின் இந்த விரக்திக்கு காரணம் என்று கோலிவுட்டில் பேசப்பட்டு வருகிறது.
 
போலீஸை கையெடுத்து கும்பிட்டு நன்றி சொன்ன அஜித்!.. என்னா மனுஷன்!..நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி நேற்று அதிகாலை தூக்கத்திலேயே காலமானார்.

சமந்தா விவாகரத்துக்கு பின் நீதிமன்றத்தை நாடிய நாக சைதன்யா.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல்..இணையதளங்களில் தனது உரிமைகளை பாதுகாக்கவும், தனது அடையாளம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்கவும் கோரி பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யா டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

ஒரு நாளைக்கு 4 லட்சம்!.. ராம் சரணின் பாடிகார்ட் யார் தெரியுமா?...தெலுங்கு சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் ராம்சரண். தெலுங்கு சினிமா சூப்பர்ஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் மகன் இவர். கடந்த பல வருடங்களில் பல திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

இனிமே திரிஷா கூட வந்தா ஹேஷ்டேக் போட்டு டிரெண்டிங் பண்ணுவோம்!. கொந்தளிக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!...நடிகை திரிஷா விஜயுடன் கில்லி, ஆதி, திருப்பாச்சி, லியோ உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

பாக்ஸ் ஆபீஸில் அர்ஜுனின் அதிரடி: பிளாஸ்ட் 3-வது நாள் வசூல் நிலவரம்திரையுலகில் ஆக்ஷன் கிங் என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் அர்ஜுன், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கதையின் நாயகனாக நடித்து மே 28-ம்