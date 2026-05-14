எவ்ளோ சொல்லியும் சூர்யா சம்பளம் வாங்கவே இல்ல!.. இயக்குனர் பாலா நெகிழ்ச்சி..
நடிக்க வந்த புதிதில் நடிப்பென்றால் என்னவென்று தெரியாமல் குழம்பிக் கொண்டிருந்த சூர்யாவுக்கு நந்தா என்கிற திரைப்படத்தை கொடுத்து அவருக்கு நடிப்பென்றால் என்னவென்று சொல்லிக் கொடுத்தவர் இயக்குனர் பாலா. அதேபோல் சூர்யாவை வைத்து பாலா இயக்கிய பிதாமகன் திரைப்படத்தில்தான் சூர்யா ஒரு முழுமையான நடிகராகவும் மாறினார்.. அதற்கு முன் நடிப்பதற்கு அவரிடமிருந்து கூச்சம் எதுவும் பிதாமகன் படத்தில் இல்லை.. அந்த அளவுக்கு சூர்யாவை இயல்பாக நடிக்க வைத்திருந்தார் பாலா.
அதன்பின் பல வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சூர்யாவை வைத்து வணங்கான் திரைப்படத்தை பாலா இயக்கினார். ஆனால் சில காரணங்களால் சூர்யா அந்த படத்திலிருந்து விலக அருண் விஜயை வைத்து அந்த படத்தை இயக்கினார் பாலா. அதே நேரம் வணங்கான் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் சூர்யா கலந்து கொண்டார்..
இயக்குனர் பாலா ஒரு முக்கிய நிகழ்வை பகிர்ந்து கொண்டார். அவன் இவன் படத்தில் ஒரு சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்குமாறு சூர்யாவிடம் கேட்டேன். 4 நாட்கள் நடித்து கொடுத்தார்.. சம்பளம் எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டேன்.. உங்களிடம் சம்பளம் வாங்கினா அது உங்களுக்குதான் அசிங்கம்.. அவமானம்.. நான் எதையும் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார்.. எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன்.. கடைசி வரைக்கும் வாங்காமலே போயிட்டார்.. அப்படி ஒரு மனது சூர்யாவுக்கு’ என ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்கிறார் பாலா..
அதன்பின் பல வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சூர்யாவை வைத்து வணங்கான் திரைப்படத்தை பாலா இயக்கினார். ஆனால் சில காரணங்களால் சூர்யா அந்த படத்திலிருந்து விலக அருண் விஜயை வைத்து அந்த படத்தை இயக்கினார் பாலா. அதே நேரம் வணங்கான் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் சூர்யா கலந்து கொண்டார்..
இயக்குனர் பாலா ஒரு முக்கிய நிகழ்வை பகிர்ந்து கொண்டார். அவன் இவன் படத்தில் ஒரு சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்குமாறு சூர்யாவிடம் கேட்டேன். 4 நாட்கள் நடித்து கொடுத்தார்.. சம்பளம் எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டேன்.. உங்களிடம் சம்பளம் வாங்கினா அது உங்களுக்குதான் அசிங்கம்.. அவமானம்.. நான் எதையும் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார்.. எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன்.. கடைசி வரைக்கும் வாங்காமலே போயிட்டார்.. அப்படி ஒரு மனது சூர்யாவுக்கு’ என ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்கிறார் பாலா..
எவ்ளோ சொல்லியும் சூர்யா சம்பளம் வாங்கவே இல்ல!.. இயக்குனர் பாலா நெகிழ்ச்சி..
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.