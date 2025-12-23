செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (08:55 IST)

உன்னுடைய பல ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன்.. சசிகுமாரை பாராட்டிய இயக்குனர் பாலா..!

உன்னுடைய பல ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன்.. சசிகுமாரை பாராட்டிய இயக்குனர் பாலா..!
சசிகுமார் நடிப்பில் வெளியான 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ள நிலையில், சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இப்படத்திற்காக சசிகுமார் 'சிறந்த நடிகர்' விருதினை வென்றுள்ளார்.
 
இந்த சாதனையை தொடர்ந்து, சசிகுமாரின் குருவும் பிரபல இயக்குநருமான பாலா, அவருக்கு உருக்கமான கடிதம் ஒன்றின் மூலம் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
 
"உன்னுடைய இயல்பான எளிமைக்கு இருக்கும் பல ரசிகர்களில் நானும் ஒருவனாக இருப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்" என தனது கடிதத்தில் பாலா நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மேலும், "ஒரு நடிகனாக உன் ஒவ்வொரு வெற்றியும் எனக்குள் ஏற்படுத்தும் மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலவில்லை" என்று சசிகுமாரின் வளர்ச்சியை பாராட்டியுள்ளார்.
 
நடிகராக பரிணமித்தாலும், சசிகுமாரை மீண்டும் இயக்குநராக பார்க்க விரும்புவதாகவும் பாலா குறிப்பிட்டுள்ளார். "உனக்குள் உறங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த 'சம்பவக்காரன்' சசியை, என் இனிய இயக்குநரை மீண்டும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்" என தனது ஆசையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
"எனது இந்த ஆசையை நீ விரைவில் நிவர்த்தி செய்வாய் என நம்புகிறேன்" என்று பாலா முடித்துள்ள இந்த கடிதம், சசிகுமார் மீண்டும் படம் இயக்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்களிடையே எகிற வைத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் ‘அய்யனார் துணை’.. விஜய் டிவி குஷி..!

மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் ‘அய்யனார் துணை’.. விஜய் டிவி குஷி..!விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'அய்யனார் துணை' சீரியல், நகரம் மற்றும் கிராமம் என இருதரப்பு ரசிகர்களிடமும் அமோக வரவேற்பை பெற்று டிஆர்பி பட்டியலில் சாதனை படைத்து வருகிறது.

மக்களின் அநாகரீகம்.. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய சமந்தா விவகாரம் குறித்து சின்மயி..!

மக்களின் அநாகரீகம்.. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய சமந்தா விவகாரம் குறித்து சின்மயி..!ஹைதராபாத்தில் ஒரு கடை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை சமந்தா, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி தவித்த சம்பவத்திற்கு அவரது தோழி சின்மயி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மலேசியாவில் நடக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா! தொகுத்து வழங்கப் போகும் நடிகர்

மலேசியாவில் நடக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா! தொகுத்து வழங்கப் போகும் நடிகர்ஒட்டுமொத்த தமிழ் ரசிகர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா. அந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் உள்ள கோலாலம்பூரில் நடைபெற இருக்கிறது.

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராக திகழும் அஜித் குமார், தனது தீராத வேட்கையான கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் தடம் பதித்து வருகிறார். சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அவர், இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரில் 'ஜென்டில்மேன் டிரைவர்' விருதையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?திருப்பதி பிரதர்ஸ் என்ற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி அதன் மூலம் ஒரு சில வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் இயக்குனர் லிங்குசாமி.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com