திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (11:05 IST)

அழகிய பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானார் அட்லி - குவியும் வாழ்த்துக்கள்!
தமிழ் சினிமாவில் தொடர் வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து, தற்போது இந்திய அளவிலான முன்னணி நட்சத்திர இயக்குநராக உயர்ந்துள்ள அட்லி - பிரியா தம்பதியினருக்கு இரண்டாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. 
 
 
இயக்குநர் அட்லி மற்றும் நடிகை பிரியா இருவரும் நீண்ட நாட்களாகக் காதலித்து கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். திருமணமாகி சுமார் எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து, இந்த தம்பதிக்கு கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம்  மீர் என்ற ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த நிலையில், தாங்கள் இரண்டாவது முறையாகப் பெற்றோராகப் போகும் இனிமையான செய்தியை கடந்த ஜனவரி 20-ஆம் தேதி அட்லி அறிவித்திருந்தார்.
 
சமீபத்தில் நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த பிரியாவின் வளைகாப்பு மற்றும் மெட்டர்னிட்டி போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய அளவில் வைரலாகின. அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று தங்களுக்குப் பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பதை அட்லி - பிரியா தம்பதி பெருமகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர். அண்ணன் மீருக்கு ஒரு அழகான தங்கை பிறந்திருக்கும் இந்தச் செய்தியைக் கேள்விப்பட்ட திரையுலக பிரபலங்களும், முன்னணி நடிகர்களும், ரசிகர்களும் இணையம் வாயிலாகத் தங்களது வாழ்த்துகளை மழையாகப் பொழிந்து வருகின்றனர்.

