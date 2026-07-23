இந்த நேரத்தில் ஜனநாயகன் பார்க்க மனமில்லை - ஹெச்.வினோத் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமீர்
விஜய் நடிப்பில் அவரது கடைசி படமாக இன்று வெளியாகியுள்ளது ஜனநாயகன். ஹெச். வினோத் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமித அபைஜூ, நிழல்கள் ரவி உள்ளிட்ட ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையில் பாடல்கள் ஏற்கெனவே வெளியாகி பட்டையை கிளப்பி வருகின்றன.
இத்திரைப்படத்தில் இஸ்லாமியர்கள் தவறாக அல்லது தீவிரவாதிகளாகக் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பதாக இயக்குனர் அமீர் கூறியிருந்தார்
அதற்கு பதில் அளித்த இயக்குநர் ஹெச். வினோத், தங்கள் திரைப்படத்தில் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாக நாங்கள் காண்பிக்கவில்லை என்றும், திரைப்படத்தை முழுமையாகப் பார்த்துவிட்டு இயக்குநர் அமீர் அவர்கள் தனது கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் ஹெச். வினோத்தின் இந்தக் கோரிக்கைக்குப் பதில் அளிக்கும் வகையில் இயக்குநர் அமீர், . நண்பர் ஹெச். வினோத் அவர்களுக்கு நிச்சயம் உங்கள் திரைப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டு நான் என்னுடைய விளக்கத்தையும் கருத்துக்களையும் சொல்கிறேன். அதே வேளையில், தற்போதைய சூழலில் என் மாணவர்களும் இளைஞர்களும் போராட்டக் களத்தில் ரத்தம் சிந்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில், எனக்கு திரையரங்கிற்குச் சென்று திரைப்படம் பார்க்க மனமில்லை என்று பதிலளித்துள்ளார்.