உங்கள பார்த்துதான் வளந்தோம்!. சூப்பர்ஸ்டார் மொமெண்ட்!.. ரஜினிக்கு நன்றி சொன்ன துரந்தர் 2 இயக்குனர்!...
ஹிந்தி பாட இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கி ரன்வீர் சிங், மாதவன், அக்சய் கண்ணா, சாரா அர்ஜுன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த டிசம்பரில் வெளியான திரைப்படம் துரந்தர். இந்த படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 1350 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது..
இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தின் 2ம் பாகம் Dhurendhar The Revenge என்கிற பெயரில் கடந்த 19ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. இப்படம் தமிழிலும் டப் செய்யப்பட்டு தமிழகத்தில் உள்ள தியேட்டர்களிலும் வெளியாகியிருக்கிறது. படம் வெளியான 4 நாட்களிலேயே இப்படம் 761 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த படத்தை திரைப் பிரபலங்கள் பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள். குறிப்பாக இந்த படத்தை பார்த்த ரஜினி பாராட்டியதோடு ஒவ்வொரு இந்தியனும் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம் என தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
இதற்கு நன்றி கூறிய துரந்த பட இயக்குனர் ஆதித்யா தார் ‘சார்.. பொழுதுபோக்கு என்றால் என்னவென்று உங்களை பார்த்து தான் வளர்ந்தோம்.. நீங்கள்தான் அதில் பென்ச் மார்க்.. எங்களை விசில் அடிக்க, அழ, சிரிக்க வைத்தீர்கள்.. அது ஒரு மேஜிக்.. நீங்கள் துரந்தர் 2 Must Watch என சொன்னது என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் மொமண்ட்.. என் கனவை பெரிதாக்கிய ஒருவர் சொன்ன வாழ்த்தாக இது நினைத்துக் கொள்கிறேன்.. உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை.. உங்கள் வாழ்த்து நேராக என் இதயத்திற்கு சென்றது.. ஜெய்ஹிந்த்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்,