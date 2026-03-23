திங்கள், 23 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (15:43 IST)

4 நாட்களில் 761 கோடி வசூல்!.. ஆயிரம் கோடி வசூலை நெருங்கும் துரந்தர் 2...

பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்த கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் உலகமெங்கும் உள்ள ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பு பெற்றது. இந்தப் படத்தில் சாரா அர்ஜுன், சஞ்சய் தத், அக்சய் கண்ணா, மாதவன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். முதல் பாகம் வெற்றி என்பதால் இரண்டாம் பாகத்தையும் உருவாக்கினார்கள். கடந்த 19ம் தேதி துரந்தர் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் என்கிற பெயரில் உலகமெங்கும் வெளியானது..

இந்த படத்திற்கும் ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பு காணப்படுகிறது. தமிழ் டப் செய்யப்பட்டு இப்படம் தமிழகத்திலும் வெளியாகியிருக்கிறது.  இந்நிலையில் துரந்தர் 2 படம் வெளியாகி நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலகமெங்கும் 761 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தியாவில் 550 கோடியும் வெளிநாடுகளில் 211 கோடியும் இப்படம் வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கண்டிப்பாக இந்த வார இறுதிக்குள் இப்படம் ஆயிரம் கோடி வசூலை தாண்டும் என கணிக்கப்படுகிறது..

25 கிலோ மீட்டர் அப்பு.. 25 கிலோமீட்டர்!. தோனியை புகழ்ந்த SK-வை பங்கம் பண்ணிய மாறன்.

25 கிலோ மீட்டர் அப்பு.. 25 கிலோமீட்டர்!. தோனியை புகழ்ந்த SK-வை பங்கம் பண்ணிய மாறன்.அமரன் திரைப்படத்தின் மெகா வெற்றி நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் இமேஜை மாற்றியிருக்கிறது.

28 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதிய கடிதம்.. 'துரந்தர் 2' நடிகரின் நெகிழ்ச்சியான பதிவு..!

28 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதிய கடிதம்.. 'துரந்தர் 2' நடிகரின் நெகிழ்ச்சியான பதிவு..!பிரபல பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் கௌரவ் கேரா, ரன்வீர் சிங்கின் 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தில் 'முகமது ஆலம்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் டெல்லியிலிருந்து மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தபோது தனது பெற்றோருக்கு எழுதிய உருக்கமான கடிதத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

துரந்தர் 2-வுக்கு தடை விதிங்க!.. நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!..

துரந்தர் 2-வுக்கு தடை விதிங்க!.. நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!..பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் கபூர் நடித்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான திரைப்படம் துரந்தர் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு இந்திய உளவாளி என்ன செய்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை.

திடீரென தயாரிப்பாளராக மாறி அஜித்குமார்!.. பின்னணி இதுதான்?..

திடீரென தயாரிப்பாளராக மாறி அஜித்குமார்!.. பின்னணி இதுதான்?..கோலிவுட் முன்னணி நடிகர்களில் முக்கியமானவர் அஜித்குமார். அமராவதி திரைப்படம் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கி அதன்பின் பல பல வருடங்களாக பல படங்களில் நடித்து விட்டார்.

திடீரென அரசியல் களத்தில் குதித்த நடிகை அஞ்சலி.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் வேட்புமனு தாக்கல்..

திடீரென அரசியல் களத்தில் குதித்த நடிகை அஞ்சலி.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் வேட்புமனு தாக்கல்..கேரள மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடையும் நிலையில், திடீரென நடிகை அஞ்சலி நாயர் அரசியல் களத்தில் குதித்திருப்பதால் கேரள அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

