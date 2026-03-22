பாக்ஸ் ஆபிசில் பண மழை கொட்டுது!.. துரந்தர் 2 மூணு நாள் வசூல் நிலவரம்..
பாலிவுட்டில் கடந்த சில வருடங்களாகவே பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்கவில்லை. ஆனால் திடீரென ஒரு சில படங்கள் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் ஆயிரம் கோடிக்கும் மேல் வசூலை அள்ளிவிடும். அந்த வரிசையில் துரந்தர் படம் சேர்ந்திருக்கிறது. துரந்தர் முதல் பாகம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியானது. தற்போது இந்த படத்தில் இரண்டாம் பாகம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் என்கிற பெயரில் கடந்த 19ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது..
ஹிந்தி பட இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் முதல் பாகத்தில் வந்த ரன்வீர் சிங், சாரா அர்ஜுன் ராகேஷ் பெட்டி சஞ்சய் தத், அக்ஷய் கண்ணா, மாதவன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். முதல் நாள் இப்படம் 150 கோடி வசூலை தாண்டிய நிலையில் இரண்டாம் நாள் 300 கோடி வசூலை தாண்டியது.
தற்போது படம் வெளியாகி மூன்று நாள் ஆகிவிட்டநிலையில் துரந்தர் 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 500 கோடி வசூலை தாண்டியிருக்கிறது.