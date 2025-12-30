தென்னிந்திய சினிமாக்களை உதைத்து தள்ளிவிட்டது 'துரந்தர்' . ராம்கோபால் வர்மா கருத்து..!
பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில், ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'துரந்தர்' திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 1,100 கோடி வசூலை நோக்கி தீவிரமாக பயணித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமாக உருவெடுத்துள்ள இப்படம் குறித்து பிரபல இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
பாலிவுட்டில் நிலவி வந்த தென்னிந்திய சினிமாக்களின் ஆதிக்கத்தை 'துரந்தர்' படம் அடியோடு உதைத்து தள்ளிவிட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். வழக்கமான தென்னிந்திய படங்களில் கதாநாயகனை கடவுள் போல உயர்த்திப் பிடிக்கும் பாணி கையாளப்படும். ஆனால், 'துரந்தர்' படத்தில் ரன்வீர் சிங் ஒரு ஹீரோவாக தெரியாமல், கதையின் ஒரு அங்கமாகவே வாழ்ந்துள்ளார் என்று வர்மா பாராட்டியுள்ளார். மேலும், ஒரு குத்தில் பத்து பேர் பறக்கும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட சண்டைக் காட்சிகள் இல்லாமல், மிகவும் யதார்த்தமான முறையில் இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது தென்னிந்திய படங்களுக்குப் பெரிய சவாலாக அமையும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
மார்ச் மாதம் வெளியாகவுள்ள 'துரந்தர் 2' திரைப்படம், தென்னிந்திய திரையுலகை மேலும் மிரள வைக்கும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார். பழைய பழிவாங்கும் கதைக்களமாக இருந்தாலும், நேர்த்தியான படமாக்கல் முறையினால் 'துரந்தர்' உலக தரத்தில் அமைந்துள்ளதாக அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
