சனி, 4 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (20:07 IST)

1500 கோடி வசூலை அள்ளிய துரந்தர் 2!.. இந்தியாவில் மட்டும் இவ்ளோ வசூலா?!..

dhurandhar 2
ஹிந்தி பட இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங், மாதவன், அக்சய் கண்ணா, ஷாரா அர்ஜுன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து ஏற்கனவே வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் உலகெங்கும் 1350 கோடி வசூலை பெற்ற நிலையில் இப்படத்தின் 2ம் பாகம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் என்கிறா பெயரில் கடந்த 19ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது.

பாகிஸ்தானில் இந்திய உளவாளியாக செயல்பட்ட ஒரு இந்திய ராணுவ வீரரின் கதை என்பதால் படம் இந்திய ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்துப் போனது.. இத்தனைக்கும் இந்த திரைப்படம் மூணு மணி நேரம் 49 நிமிடம் ஓடியது..

முதல் படம் சூப்பர் ஹிட் என்பதால் இரண்டாவது படத்திற்கும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.. அந்த வகையில் தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளிலும் துரந்தர் 2 படம் நல்ல வசூலை பெற்றது. படம் வெளியாகி 2 வாரங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலகமெங்கும் இப்படம் 1501 கோடி வசூலை பெற்றதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது.

இந்தியாவில் மட்டும் இப்படம் 961 கோடி வசூலை அள்ளிவிட்டது. விரைவில் இப்படம் 1000 கோடி வசூலை தொட்டுவிடும் என்கிறார்கள். பாலிவுட்டில் அட்லீ இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடித்த ஜவான் திரைப்படத்திற்கு பின் இந்த படமே அதிக வசூலை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது..

