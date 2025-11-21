வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (11:48 IST)

சூப்பர் ஹிட் படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க மறுத்த துருவ் விக்ரம்… காரணம் மாரி செல்வராஜா?

சூப்பர் ஹிட் படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க மறுத்த துருவ் விக்ரம்… காரணம் மாரி செல்வராஜா?
நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் ஆதித்யா வர்மா மற்றும் மகான் ஆகிய இரு படங்களில் நடித்து நல்ல அறிமுகத்தைப் பெற்றார்.  அதையடுத்து மூன்றாவதாக அவர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘பைசன்’ திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது. இந்த படத்தின் வெற்றி அவரை தமிழ் சினிமாவின் நம்பத்தகுந்த நடிகராக்கியுள்ளது.

இதற்கிடையில் துருவ் இந்தியில் சூப்பர் ஹிட்டான ‘கில்’ படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்கப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். Kill படமானது ரத்தம் தெறிக்கும் ஆக்‌ஷன் மசாலாப் படமாக உருவாகி இளைஞர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்று சூப்பர்ஹிட் ஆனது.

ஆனால் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜோ பைசன் போல ஒரு படத்தில் நடித்துவிட்டு அந்த படத்தில் எல்லாம் நடிக்காதே என துருவ் விக்ரம்முக்கு அட்வைஸ் செய்ததாகவும் அதனால்தான் துருவ் அந்த படத்தை நிராகரித்தார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

மாஸ்க் படம் போட்டக் காசை எடுத்தால் நானே அந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்வேன்… ஆண்ட்ரியா உறுதி!

மாஸ்க் படம் போட்டக் காசை எடுத்தால் நானே அந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்வேன்… ஆண்ட்ரியா உறுதி!தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்திறமை கொண்ட கலைஞர்களில் ஆண்ட்ரியாவும் ஒருவர். பாடல் இசை மற்றும் நடிப்பு என 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் பாடிய ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் இந்திய அளவில் ஹிட் ஆனது.

உழைப்பை எளிமைப்படுத்தும் தளமாக ஏ ஐ உள்ளது… கீர்த்தி சுரேஷுக்கு கருத்துக்கு எதிராகப் பேசிய விஜய் ஆண்டனி!

உழைப்பை எளிமைப்படுத்தும் தளமாக ஏ ஐ உள்ளது… கீர்த்தி சுரேஷுக்கு கருத்துக்கு எதிராகப் பேசிய விஜய் ஆண்டனி!தென்னிந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான கீர்த்தி சுரேஷ் தனது புதிய திரைப்படமான 'ரிவால்வர் ரீட்டா'வின் விளம்பர நிகழ்ச்சியின்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது இந்தியாவில் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு இந்தியாவில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறைவாக உள்ளதாக கூறினார்.

மனோரமா வாழ்க்கையை புரட்டிப் போட்ட ஜோசியம்! அப்ப ஓடிப் போனவர்தான் அவர் கணவர்

மனோரமா வாழ்க்கையை புரட்டிப் போட்ட ஜோசியம்! அப்ப ஓடிப் போனவர்தான் அவர் கணவர்தமிழ் சினிமாவில் பெண் சிவாஜி என்று பலராலும் அழைக்கப்பட்டவர் நம்முடைய ஆச்சி மனோரமா. அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் சிவாஜிக்கு இணையாக போற்றப்பட்ட மிகவும் பிரபலமான நடிகையாக இருந்தவர்தான் மனோரமா

கஞ்சா வழக்கில் சிம்புவின் ’ஈஸ்வரன்’ பட இணை தயாரிப்பாளர் கைது.. திரையுலகில் பரபரப்பு..!

கஞ்சா வழக்கில் சிம்புவின் ’ஈஸ்வரன்’ பட இணை தயாரிப்பாளர் கைது.. திரையுலகில் பரபரப்பு..!சிம்பு நடித்த ஈஸ்வரன் என்ற திரைப்படத்தின் இணை தயாரிப்பாளர் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு இருப்பது திரை உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு பற்றிய திரைப்படத்தில் நடிகராக அறிமுகமாகும் சுப வீரபாண்டியன்…!

லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு பற்றிய திரைப்படத்தில் நடிகராக அறிமுகமாகும் சுப வீரபாண்டியன்…!தமிழ் சினிமாவையே உலுக்கிய முதல் கொலை வழக்கு என்றால் அது லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்குதான் என்று சொல்லலாம். பத்திரிக்கையாளரான லஷ்மிகாந்தன் சினிமா கலைஞர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைப் பற்றிய பல கிசுகிசுக்களை வெளியிட்டு வந்தார். அதில் பல தகவல்கள் அப்பட்டமான பொய் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com