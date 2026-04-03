Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (19:54 IST)

அறிமுக இயக்குனரை டிக் அடித்த துருவ் விக்ரம்!.. இதுக்கா இவ்ளோ நாள் வெயிட்டிங்...

சேது திரைப்படம் மூலம் ரசிகர்களிடம் பிரபலமாகி அதன்பின் தில், தூள், சாமி உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்து ரசிகர்களால் சியான் என கொண்டாடப்பட்ட விக்ரமின் மகன்தான் துருவ். அப்பா சினிமாவில் இருந்ததால் இயல்பாகவே துருவுக்கும் சினிமாத்துறை பிடித்துப் போனது. தெலுங்கில் ஹிட் அடித்த அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கான ஆதித்ய வர்மா படத்தில் நடித்து அதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்..

அதன்பின் அப்பா விக்ரமுடன் இணைந்து மகான் படத்தில் நடித்தார். அதன்பின் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் பைசன் என்கிற படத்தில் நடித்தார். இதற்காக கடுமையான கபடி பயிற்சிகளை துருவ் மேற்கொண்டார். இந்த படம் அசத்தலான வெற்றியை பெற்று பல கோடிகள் வசூல் செய்ததோடு துருவின் நடிப்பும் பாராட்டை பெற்றது..

இந்த படத்திற்கு பின் பெரிய இயக்குனர்கள், நல்ல கதை, பெரிய பட்ஜெட் படங்களில் மட்டுமே நடிக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்தார் துருவ். மணிரத்தினம் புதிதாக இயக்கவுள்ள படத்தின் வாய்ப்பு கூட துருவை தேடி வந்தது. ஆனால் என்ன காரணமோ அதில் அவர் நடிக்கவில்லை..

பைசன் வெளியாகி 8 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில்தான், அரவிந்த் என்கிற புதுமுக இயக்குனர் இயக்கவுள்ள ஒரு படத்தில் துருவ் நடிப்பது உறுதியாகியிருக்கிறது. தமிழ், தெலுங்கு என இரண்டு மொழிகளில் இந்த படம் உருவாகிறது.

சாய்பல்லவிக்கு சம்பளம் ரூ.12 கோடி.. நயன்தாரா, த்ரிஷாவை விட அதிகமா?நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் 'ராமாயணம்' திரைப்படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியாகி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்திய திரையுலகின் மிகப்பெரிய முயற்சியாக கருதப்படும் இத்திரைப்படம் சுமார் 4,000 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில், இரண்டு பாகங்களாக தயாரிக்கப்படுகிறது. உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்த காவியத்தில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்களின் ஊதியம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.

விஜய் கெட்டப்பில் நடித்த நட்டி நடராஜ்!.. மோசமாக திட்டும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!..தமிழ் சினிமாவில் திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர மற்றும் காமெடி வேடங்களில் நடித்துள்ல நடிகர் தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதி இயக்கியுள்ள திரைப்படம்TN2026 தங்க நட்சத்திரம்.

kalidas 2: எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ததா?- காளிதாஸ் 2 விமர்சனம்2019-ல் வெளியாகி மிரட்டிய 'காளிதாஸ்' படத்தின் தொடர்ச்சியாக, மீண்டும் ஒரு திகில் பயணத்திற்கு நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இயக்குநர் ஸ்ரீ செந்தில்.

சிவகார்த்திகேயனை நம்பி வெயிட் பண்ண முடியாது!.. ஓப்பனாக பேசி வாய்ப்பை மறுத்த அஸ்வத்!...டிவியிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் சிவகார்த்திகேயன். இவரின் வளர்ச்சியை பார்த்து இவருக்கு முன்னால் சினிமாவுக்கு வந்தவர்கள் பலருமே பொறாமைப்பட்டனர்.

Youth: லாபத்தில் பங்கு.. கென் கருணாஸுக்கு கொட்டும் பணம்!.. லக்குன்னா இதுதான்!...தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களாகவே காமெடி வேடங்களில் நடித்த வந்த கருணாஸின் மகன் கென் கருணாஸ். சில திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

