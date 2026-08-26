கொழுக் மொழுக் அழகில் ஆள மயக்கும் தர்ஷா குப்தா!.. வைரல் போட்டோஸ்!..
விஜய் டிவி சீரியல் மூலம் ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் தர்ஷா குப்தா. அவளும் நானும், முள்ளும் மலரும், மின்னலே, செந்தூரப்பூவே போன்ற சீரியல்களில் நடித்தார். குக் வித் கோமாளி சீசன் 2 நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டார். அதேபோல், பிக்பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியிலும் போட்டியாளராக இருந்தார்.
அதன்பின் சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடினார். ருத்ர தாண்டவம் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்தது. அதேபோல், ஓ மை கோஸ்ட் என்கிற படத்திலும் நடித்திருந்தார். ஆனால், இரண்டு படங்களுமே ஓடவில்லை.
எனவே, இன்ஸ்டாகிராமில் கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட துவங்கினார். மேலும், அதில், சப்கிரிஷ்பன் மூலம் லட்சக்கணக்கில் ஸ்பெஷல் கவர்ச்சி புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை வெளியிட்டு பணம் சம்பாதித்து வருகிறார். சமீபத்தில் இவர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகாரும் கொடுக்கப்பட்டது.
கவர்ச்சி காட்டினாலும் எல்லை மீறமாட்டேன் என தர்ஷா விளக்கமளித்தார். இந்நிலையில், இன்று ஓனம் என்பதால் கொழுக் மொழுக் அழகை கட்டி புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்பின் சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடினார். ருத்ர தாண்டவம் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்தது. அதேபோல், ஓ மை கோஸ்ட் என்கிற படத்திலும் நடித்திருந்தார். ஆனால், இரண்டு படங்களுமே ஓடவில்லை.
எனவே, இன்ஸ்டாகிராமில் கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட துவங்கினார். மேலும், அதில், சப்கிரிஷ்பன் மூலம் லட்சக்கணக்கில் ஸ்பெஷல் கவர்ச்சி புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை வெளியிட்டு பணம் சம்பாதித்து வருகிறார். சமீபத்தில் இவர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகாரும் கொடுக்கப்பட்டது.
கவர்ச்சி காட்டினாலும் எல்லை மீறமாட்டேன் என தர்ஷா விளக்கமளித்தார். இந்நிலையில், இன்று ஓனம் என்பதால் கொழுக் மொழுக் அழகை கட்டி புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.