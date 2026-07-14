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ஜிவி பிரகாஷ் போதும்!.. இனிமே சாய் அபயங்கர்!.. தனுஷ் எடுத்த முடிவு..
துவக்கத்தில் தனுஷின் நிறைய படங்களுக்கு அனிருத் மட்டுமே இசையமைத்து வந்தார். இருவரின் கூட்டணியிலும் உருவான படங்களில் இடம் பெற்ற பாடல்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றன.
ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் தனுஷுக்கும், அனிருத்துக்கும் இடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்துவிட்டனர். அதன்பின் தனுஷின் படங்களுக்கு தொடர்ந்து ஜிவி பிரகாஷ் மட்டுமே இசையமைத்து வந்தார். ஆனால், ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் பற்றி தனுஷ் நடித்து வரும் ஓம் படத்திற்கு சாய் அபயஙர் இசையமைத்திருக்கிறார்.
அதேபோல் அடுத்து வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கவுள்ள தமிழ் முருகன் படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர்தான் இசை. அப்படியென்றால் ஜிவி பிரகாஷ் என்னாச்சி என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது.
ஜிவி பிரகாஷின் இசையில் நிறைய படங்களில் நடித்து விட்டேன்.. எனக்கேது போர் அடித்து விட்டது.. ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று தனக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் சொல்கிறாராம் தனுஷ்..
ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் தனுஷுக்கும், அனிருத்துக்கும் இடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்துவிட்டனர். அதன்பின் தனுஷின் படங்களுக்கு தொடர்ந்து ஜிவி பிரகாஷ் மட்டுமே இசையமைத்து வந்தார். ஆனால், ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் பற்றி தனுஷ் நடித்து வரும் ஓம் படத்திற்கு சாய் அபயஙர் இசையமைத்திருக்கிறார்.
அதேபோல் அடுத்து வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கவுள்ள தமிழ் முருகன் படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர்தான் இசை. அப்படியென்றால் ஜிவி பிரகாஷ் என்னாச்சி என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது.
ஜிவி பிரகாஷ் போதும்!.. இனிமே சாய் அபயங்கர்!.. தனுஷ் எடுத்த முடிவு..
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அப்பாவுடன் மோத விரும்பாத ஜேசன் சஞ்சய்.. ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸால் தள்ளி போகும் ‘சிக்மா’
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், வரும் ஜூலை 24-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிகப்பிரம்மாண்டமாக வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் வெளியீடு குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உச்சத்தில் உள்ள நிலையில், விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள 'சிக்மா' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.