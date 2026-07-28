ரஜினியின் பட்டத்தை ஆட்டய போட்ட தனுஷ்!.. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிதான் நடக்குதா!..
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் தனுஷ். ஏற்கனவே மூன்று முறை தேசிய விருதுகளை பெற்ற தனுஷுக்கு சமீபத்தில் ராயன் படத்திற்க்கு தேசிய விருது கொடுக்கப்பட்டது. கேப்டன் மில்லர் படத்திற்கும் தேசிய விருது கொடுக்கப்பட்டது. இதை பலரும் விமர்சித்தனர்.
இது தொடர்பாக பேசிய தனுஷ் ‘என்னுடய பல படங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என சொல்லப்பட்டு கிடைக்கவில்லை. அப்போது பேசாதவர்கள் இப்போது தேசிய விருது கிடைத்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள்’ என பேசினார். ஒருபக்கம், நடிகர் விஜய் முதலமைச்சராகியுள்ள நிலையில் தனுஷுக்கும் அரசியல் ஆசை வந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
நேற்று திருவள்ளூரில் ரசிகர்கள் முன்னிலையில் தனுஷ் பேசிய ஸ்டைலே அப்படித்தான் இருந்தது. எனது ரசிகர்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்யவேண்டும்’ என பேசினார். அதேபோல், அவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்ட தலைவர் தனுஷ் என்கிற காமன் டிபியும் வெளியிடப்பட்டது., திரையுலகில் தலைவர் என்றால் அது ரஜினி மட்டுமே. அப்படி இருக்க அந்த பட்டம் எப்படி தனுஷுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை. அதோடு, தனுஷ் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதும் தெரியவில்லை.
ஒருபக்கம் அரசியல் ரூட், ஒருபக்கம் ரஜினியின் தலைவர் பட்டத்தை பயன்படுத்துவது என தனுஷ் அதிரடி காட்டி வருவது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
இது தொடர்பாக பேசிய தனுஷ் ‘என்னுடய பல படங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என சொல்லப்பட்டு கிடைக்கவில்லை. அப்போது பேசாதவர்கள் இப்போது தேசிய விருது கிடைத்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள்’ என பேசினார். ஒருபக்கம், நடிகர் விஜய் முதலமைச்சராகியுள்ள நிலையில் தனுஷுக்கும் அரசியல் ஆசை வந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
நேற்று திருவள்ளூரில் ரசிகர்கள் முன்னிலையில் தனுஷ் பேசிய ஸ்டைலே அப்படித்தான் இருந்தது. எனது ரசிகர்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்யவேண்டும்’ என பேசினார். அதேபோல், அவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்ட தலைவர் தனுஷ் என்கிற காமன் டிபியும் வெளியிடப்பட்டது., திரையுலகில் தலைவர் என்றால் அது ரஜினி மட்டுமே. அப்படி இருக்க அந்த பட்டம் எப்படி தனுஷுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை. அதோடு, தனுஷ் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதும் தெரியவில்லை.