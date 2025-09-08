திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (10:40 IST)

மீண்டும் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆன தனுஷ்… இயக்குனர் & தயாரிப்பாளர் lock!

தமிழ் சினிமாவின் சகலகலா வல்லவன் ஆன தனுஷ் தெலுங்கு, இந்தி, பிரென்ச் மற்றும் ஆங்கில மொழிப் படங்கள்  வரை சென்று நடித்துவிட்டார். தமிழுக்கு அடுத்து தெலுங்கில் அவருக்கு நல்ல வரவேற்புக் கிடைத்து வருகிறது. தெலுங்கில் அவர் நடித்த ‘சார்’ மற்றும் ‘குபேரா’ போன்ற படங்கள் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்றன.

இந்த வெற்றிகளால் தெலுங்கு தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் தனுஷை அணுகத் தொடங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில் தனுஷ் தற்போது மூன்றாவதாக ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். அந்த படத்தை ‘விராட பர்வம்’ படத்தை இயக்க வேணு உடுகுலா இயக்க, யுவி கிரியேஷன்ஸ் தயாரிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

சமீபத்தில் இயக்குனர் வேணு தனுஷை சந்தித்து கதையை விவரித்துள்ளதாகவும், கதை தனுஷுக்கு திருப்தியளிக்கும் விதமாக உருவாகியுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. தனது படங்களை முடித்தபின்னர் தனுஷ் இந்த படத்தில் நடிப்பார் என சொல்லப்படுகிறது.

அனைவருக்கும் நன்றி.. பிறந்தநாள் அன்று புகைப்படத்தோடு அப்டேட் கொடுத்த மம்மூட்டி!

அனைவருக்கும் நன்றி.. பிறந்தநாள் அன்று புகைப்படத்தோடு அப்டேட் கொடுத்த மம்மூட்டி!மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களில் ஒருவர் மம்மூட்டி. 350க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். சமீபகாலமாக அவர் கமர்ஷியல் மற்றும் கதையம்சமுள்ள பரிச்சாட்தமான படங்கள் என மாறி மாறி நடித்துக் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். 74 வயதாகும் அவர் தற்போதும் பிஸியான நடிகராக வித்தியாசமானக் கதைக்களங்களைத் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.

தனது தாயார் நடித்த படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்கும் ஜான்வி கபூர்!

தனது தாயார் நடித்த படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்கும் ஜான்வி கபூர்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

இன்னும் குறையாக லோகா fever… 365 நள்ளிரவுக் காட்சிகள் அதிகரிப்பு!

இன்னும் குறையாக லோகா fever… 365 நள்ளிரவுக் காட்சிகள் அதிகரிப்பு!துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

வெனிஸை உலுக்கிய காசா சிறுமியின் கடைசிக் குரல்! - விருது வென்ற ஆவணப்படம்!

வெனிஸை உலுக்கிய காசா சிறுமியின் கடைசிக் குரல்! - விருது வென்ற ஆவணப்படம்!காசாவில் நடந்து வரும் போரை மையப்படுத்தி திரையிடப்பட்ட ’தி வாய்ஸ் ஆஃப் ஹிந்த் ரஜப்’ என்ற ஆவணப்படம் வெனிஸ் திரைப்பட விழாவில் தங்க சிங்க விருதை வென்றுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com