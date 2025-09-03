புதன், 3 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (20:33 IST)

திரைப்பட துறைக்கு வருகிறார் இன்பநிதி.. முதல் படமே தனுஷ் படம் தான்..!

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'இட்லி கடை' திரைப்படத்தை, உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் இன்பநிதி பெயரில் வெளியிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம், இன்பநிதி திரைப்பட தயாரிப்பு பணிகளிலும் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிகிறது.
 
திரைப்பட விநியோகம் மற்றும் தயாரிப்பு என இரு துறைகளிலும் இன்பநிதி களமிறங்குவது, அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.  'இட்லி கடை' படத்தின் விநியோக உரிமையை பெற்ற ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ், வழக்கமாக உதயநிதி ஸ்டாலின் பெயரில் வெளியிடும் படங்களை, முதன்முறையாக இன்பநிதி பெயரில் வெளியிடுகிறது.
 
இந்த அறிவிப்பு, திரையுலகிலும், அரசியல் அரங்கிலும் ஒரு புதிய விவாதத்தை தொடங்கியுள்ளது. தனுஷின் இந்தப் படம், இன்பநிதியின் சினிமா பயணத்திற்கு ஒரு தொடக்கமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

திரைப்பட துறைக்கு வருகிறார் இன்பநிதி.. முதல் படமே தனுஷ் படம் தான்..!3

திரைப்பட துறைக்கு வருகிறார் இன்பநிதி.. முதல் படமே தனுஷ் படம் தான்..!3நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'இட்லி கடை' திரைப்படத்தை, உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் இன்பநிதி பெயரில் வெளியிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம், இன்பநிதி திரைப்பட தயாரிப்பு பணிகளிலும் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிகிறது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை.. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.. பிரபல சீரியல் நடிகை

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை.. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.. பிரபல சீரியல் நடிகைவிஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'மகாநதி' தொடரின் நாயகியான லட்சுமி பிரியா, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் புதிய சீசனில் கலந்துகொள்வதாக பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை என்று அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளக்கமளித்துள்ளார்.

மிஷ்கின் ஜோடியாக நடிக்கிறாரா கீர்த்தி சுரேஷ்? இயக்குனர், இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு..!

மிஷ்கின் ஜோடியாக நடிக்கிறாரா கீர்த்தி சுரேஷ்? இயக்குனர், இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு..!நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் இயக்குநர்-நடிகர் மிஷ்கின் ஆகியோர் இணைந்து ஒரு புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தை பிரவீன் விஜய் இயக்க உள்ளார்.

இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுனா நான் மனுஷனே கிடையாது! - நாய் பிரியர்களை கிழித்த நடிகர் அருண்!

இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுனா நான் மனுஷனே கிடையாது! - நாய் பிரியர்களை கிழித்த நடிகர் அருண்!சமீபத்தில் தெருநாய்கள் மனிதர்களை தாக்குவது தொடர்பான நீயா நானா நிகழ்ச்சி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய, நிலையில் தங்களுக்கு ஆதரவாக வீடியோ போடுமாறு நாய் பிரியர்கள் கேட்டதாக ஜனநாயகன் பட நடிகர் கூறியுள்ளார்.

ஸ்ரேயாவின் லேட்டஸ்ட் கண்கவர் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

ஸ்ரேயாவின் லேட்டஸ்ட் கண்கவர் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!தென்னிந்திய மொழி படங்களில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கியவர் ஸ்ரேயா. ரஜினியோடு சிவாஜி படத்தில் நடித்ததை அடுத்து முன்னணி கதாநாயகர்களோடு ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வந்தார். இடையில் பெரிய சம்பளத்துக்காக வடிவேலுவின் இந்திரலோகத்தில் நா அழகப்பன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடினார். அதன் பிறகு அவருக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com