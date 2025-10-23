வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (13:49 IST)

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ ஓடிடி ரிலீஸ்.. தேதி என்ன? எந்த ஓடிடி?

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ ஓடிடி ரிலீஸ்.. தேதி என்ன? எந்த ஓடிடி?
நடிகர் தனுஷ் நடித்து, இயக்கிய 'இட்லி கடை' திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
தனுஷ் நடித்து இயக்கிய  'இட்லி கடை' கடந்த அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தாலும், நல்ல கருத்துகளை பெற்றதுடன், ரசிகர்கள் மத்தியில் ஓரளவு வரவேற்பையும் பெற்றது.
 
எனினும், வணிக ரீதியாக பார்த்தால், ரூ.70 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம், திரையரங்குகளில் சுமார் ரூ.65 கோடி வரை மட்டுமே வசூலித்ததாக தெரிகிறது. ஓடிடி மற்றும் பிற உரிமைகளின் விற்பனை மூலமாக மட்டுமே இப்படம் லாபகரமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்நிலையில், 'இட்லி கடை' திரைப்படம் வருகிற அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி அன்று நெட்ஃபிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம், திரையரங்குகளில் பார்க்க தவறிய ரசிகர்கள் இத்திரைப்படத்தை ஓடிடியில் காணலாம்.
 
Edited by Mahendran

பிரபல இசை நிறுவனத்தின் மேல் அதிருப்தியில் சந்தோஷ் நாராயணன்… என்ன காரணம்?

பிரபல இசை நிறுவனத்தின் மேல் அதிருப்தியில் சந்தோஷ் நாராயணன்… என்ன காரணம்?தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அந்த வரிசையில் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் ‘தலைவன் தலைவி’ ஆகஸ்ட் மாதம் ரிலீஸாகி வசூலை வாரிக் குவித்தது. மகாராஜா படத்துக்குப் பிறகு விஜய் சேதுபதிக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்துள்ளது.

தெலுங்கில் நாளை ரிலீஸாகும் மாரி செல்வராஜின் ‘பைசன்’..!

தெலுங்கில் நாளை ரிலீஸாகும் மாரி செல்வராஜின் ‘பைசன்’..!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

தெலுங்கிலும் ரிலீஸாகும் மோகன் ஜி யின் திரௌபதி 2..!

தெலுங்கிலும் ரிலீஸாகும் மோகன் ஜி யின் திரௌபதி 2..!இயக்குனர் மோகன் ஜி தன்னுடைய சர்ச்சையான திரைப்படங்களான திரௌபதி மற்றும் ருத்ர தாண்டவம் ஆகிய படங்களின் மூலம் கவனம் பெற்றார். கடைசியாக அவர் இயக்கத்தில் செல்வராகவன் மற்றும் நட்ராஜ் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான பகாசூரன் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

ட்யூட் படத்தில் இளையராஜா பாடல்கள்.. தனி வழக்காக பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் அறிவுரை!

ட்யூட் படத்தில் இளையராஜா பாடல்கள்.. தனி வழக்காக பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் அறிவுரை!தமிழ் சினிமாவில் தற்போது பழைய பாடல்களை பயன்படுத்தி வருவது ஒரு ட்ரண்ட் ஆகியுள்ளது. இதில் பெரும்பாலானப் பாடல்கள் இளையராஜாவின் பாடல்களாகவே உள்ளன. ஆனால் இளையராஜாவின் பாடல்களை பயன்படுத்துவது சம்மந்தமாக சில குளறுபடிகள் நிலவி வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com