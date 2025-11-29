சனி, 29 நவம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (12:24 IST)

மம்மூட்டி நுழைந்ததும் எஸ்கேப் ஆன பிரபலம்! அப்போ தனுஷ் - ராஜ்குமார் பெரியசாமி படம் டிராப்பா?
தனுஷ் கடைசியாக இட்லி கடை திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அந்த படம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை வெகுவாக ஈர்த்தது. அந்த படத்திற்கு பிறகு அடுத்தடுத்து படங்களில் கமிட்டான தனுஷ் தற்போது ஹிந்தியில் அவருடைய நடிப்பில் தேரே இஸ்க் மெய்ன் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி அதுவும் சக்கை போடு போட்டு வருகிறது. சினிமாவில் படு பிஸியாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் தனுஷ்.

நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் பன்முகம் கொண்ட ஒரு கலைஞராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார். தமிழில் இவருடைய நடிப்பில் அடுத்து அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ராஜ்குமார் பெரியசாமி கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படம் தான். அந்த திரைப்படத்தின் பூஜை ஆரம்பத்திலேயே போடப்பட்டது. அந்த படத்தை மதுரை அன்பு தயாரிப்பதாக இருந்தார்.
 
படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக சாய் பல்லவி நடிக்கிறார் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும். தற்போது வந்த தகவல் என்னவெனில் இந்த படத்தில் இருந்து மதுரை அன்பு விலகி விட்டதாக ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது. தயாரிப்பாளரே விலகி விட்டார் ,அப்போ இந்த படம் டிராப்பா என்று அனைவருமே கேட்க ஆரம்பித்து விட்டனர். ஆனால் மதுரை அன்பு இந்த படத்தில் இருந்து விலகியதும் தனுஷே இந்த படத்தை தனது உண்டார் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்கலாம் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம்.
 
ஆனால் அவரும் அந்த முடிவிலிருந்து பின்வாங்கி இருக்கிறார் .மதுரை அன்பு இந்த படத்தில் இருந்து விலகுவதற்கு காரணம் என்னவெனில் படத்தின் பட்ஜெட் 135 கோடியாம். பெரிய பட்ஜெட். அதனால் மதுரை அன்பு தனுஷுக்குரிய சம்பளத்தை நான் கொடுத்து விடுகிறேன். படத்தை ஃபர்ஸ்ட் காப்பி என்ற அடிப்படையில் நீங்களே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என இயக்குனரிடம் சொல்லி இருக்கிறார்.
 
அதற்கும் சம்மதம் தெரிவித்த இயக்குனர் ஒருநாள் மதுரை அன்புவிடம் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கிறது. அந்த ரோலில் மம்மூட்டி நடித்தால் தான் நன்றாக இருக்கும். அவருக்கு சம்பளமாக 24 கோடி கேட்கிறார் எனக் கூற மதுரை அன்பு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காப்பியில் இருந்து நீங்களே கொடுங்கள் என சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் அதற்கு இயக்குனர் உடன்படவில்லை. அப்போ என்னால்  முடியாது என்பதால்தான் மதுரை அன்பு இந்தப் படத்தை தயாரிப்பதில் இருந்து விலகிவிட்டாராம். 
 
அதனால் இந்தப் படம் இப்போது வேறொரு நிறுவனத்திற்கு கைமாறியிருக்கிறது. ராஜ்கமல் நிறுவனம்தான் இந்தப் படத்தை தயாரிக்க இருக்கிறார்களாம். ராஜ்கமலில் மகேந்திரன் தான் முதன் முதலில் இந்த படத்தை மதுரை அன்புவிற்கு சிபாரிசு செய்திருக்கிறார். கடைசியில் அவர் கைக்கே இந்தப் படம் வந்திருக்கிறது.

முகமது குட்டி மம்மூட்டி ஆனது எப்படி?... சுவாரஸ்யமானக் கதையைப் பகிர்ந்த மெஹா ஸ்டார்!மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களில் ஒருவர் மம்மூட்டி. 350க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். சமீபகாலமாக அவர் கமர்ஷியல் மற்றும் கதையம்சமுள்ள பரிச்சாட்தமான படங்கள் என மாறி மாறி நடித்துக் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். 74 வயதாகும் அவர் தற்போதும் பிஸியான நடிகராக வித்தியாசமானக் கதைக்களங்களைத் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.

தொடங்கியது சுந்தர் சி & நயன்தாராவின் மூக்குத்தி அம்மன் 2 வியாபாரம்!சில ஆண்டுகள் முன்னர் ரிலிஸான மூக்குத்தி அம்மன் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த படத்தில் நயன்தாரா மூக்குத்தி அம்மனாகவும், ஆர் ஜே பாலாஜி மற்றும் ஊர்வசி உள்ளிட்டோர் மற்ற கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்திருந்தனர். ஆர் ஜே பாலாஜியுடன் இணைந்து என் ஜி சரவணன் இயக்கியிருந்தார்.

கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படப்பிடிப்புக்கு வந்த துணை நடிகர் விபத்தில் மரணம்!வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

சினிமாவில் 8 மணிநேர வேலை…. தீபிகா படுகோன் கருத்துக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் ஆதரவு!தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான கீர்த்தி சுரேஷ் மலையாள சினிமாவில் தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கினாலும் இப்போது இந்தி சினிமா வரை உயர்ந்துள்ளார். அவர் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ திரைப்படம் நேற்று தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது. இந்த படத்தை சந்துரு இயக்கியுள்ளார்.

ஜனவரி 23 ஆம் தேதி ‘கருப்பு’ ரிலீஸ்… இறுதி முடிவை எடுத்த படக்குழு!ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் கருப்பு படத்தில் சூர்யா நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா நடிக்க மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

