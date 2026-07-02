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Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (13:51 IST)

6 நாள் லீவ்!.. ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் தேதி!.. தள்ளிப்போன தனுஷ் படம்!.. பரபர அப்டேட்!...

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Publish: Thu, 2 Jul 2026 (13:51 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (13:54 IST)
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நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. ஜெயிலர் முதல் பாகம்  ஹிட் அடித்தால் தற்போது இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால், விஜய் சேதுபதி, ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.

ஹிருத்திக் ரோஷன் நடித்த காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டதோடு இந்த படத்தின் படப்பிடிப்புகள் சமீபத்தில் முடிவடைந்துவிட்டது. இந்த படத்தை வருகிற அக்டோபர் 15ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில், ஆயுத பூஜையோடு வார இறுதி நாட்கள் என தொடர்ச்சியாக 6 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.

ஒருபக்கம் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இடத்தில் தனுஷ் ‘ஓம்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தையும் அக்டோபர் 15ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் ஜெயிலர் 2 வருவதால் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை தயாரிப்பாளர் தள்ளி வைத்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான் இன்று மாலை 6 மணிக்கு ஜெயிலர் 2 தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிடவுள்ளது.

6 நாள் லீவ்!.. ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் தேதி!.. தள்ளிப்போன தனுஷ் படம்!.. பரபர அப்டேட்!...

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