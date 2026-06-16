தொடர்புடைய செய்திகள்
- ரஜினிகாந்தை நேரில் சந்தித்த பாஜ மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்! என்ன திட்டம்?
- D55: தனுஷ் படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர் அவரா?!.. வேண்டாமென கதறும் ஃபேன்ஸ்!...
- ஒரு பெரிய தலைவரை மிஸ் பண்ணிட்டோம்!.. பெரிய கனவு இருந்தது!.. லதா ரஜினிகாந்த் பேட்டி..
- தெரு நாயும் மக்களும் ஒன்னா?!.. சர்ச்சையான ராகவா லாரன்ஸ் பேச்சு!...
- விஜய் பத்தி கேட்டா ‘நோ கமெண்ட்ஸ்’.. தவெகவினரை கோபப்படுத்திய லதா ரஜினிகாந்த்..
மகன் யாத்ரா ஹீரோ!.. தனுஷ் இயக்குனர்!.. ரஜினி பட ரெஃப்ரன்ஸில் உருவாகும் திரைப்படம்!..
தனுஷ் நடிகராக மட்டுமில்லாமல் ஒரு பக்கம் திரைப்படங்களை இயக்கியும் வருகிறார். ஏற்கனவே பவர் பாண்டி, ராயன், இட்லி கடை, நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். இதில் நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் திரைப்படத்தில் தனுஷின் சகோதரி மகன் பவிஷ் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார்.
தற்போது அவர் வளர்ந்து வரும் நடிகராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், தனுஷின் மூத்த மகன் யாத்ரா விரைவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகவிருக்கிறா.ர் அவர் அடிக்கும் படத்தை அவரின் தந்தை தனுஷ் இயக்கவிருக்கிறார்.
RTake Studios என்கிற நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்கவுள்ளது. இந்த படத்தில் ரஜினியின் ஆரம்ப கால படங்களை நினைவூட்டும் கதாபாத்திரத்தில் யாத்ரா நடிக்கவுள்ளாராம். டெஸ்ட் ஷூட் விரைவில் நடைபெறவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கு வேல்ராஜ் ஒளிப்பதிவு செய்யவிருப்பதாகவும், ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தற்போது அவர் வளர்ந்து வரும் நடிகராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், தனுஷின் மூத்த மகன் யாத்ரா விரைவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகவிருக்கிறா.ர் அவர் அடிக்கும் படத்தை அவரின் தந்தை தனுஷ் இயக்கவிருக்கிறார்.
RTake Studios என்கிற நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்கவுள்ளது. இந்த படத்தில் ரஜினியின் ஆரம்ப கால படங்களை நினைவூட்டும் கதாபாத்திரத்தில் யாத்ரா நடிக்கவுள்ளாராம். டெஸ்ட் ஷூட் விரைவில் நடைபெறவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கு வேல்ராஜ் ஒளிப்பதிவு செய்யவிருப்பதாகவும், ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.