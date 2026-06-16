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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 16 June 2026 (18:09 IST)

மகன் யாத்ரா ஹீரோ!.. தனுஷ் இயக்குனர்!.. ரஜினி பட ரெஃப்ரன்ஸில் உருவாகும் திரைப்படம்!..

dhanush
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (18:09 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (18:12 IST)
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தனுஷ் நடிகராக மட்டுமில்லாமல் ஒரு பக்கம் திரைப்படங்களை இயக்கியும் வருகிறார். ஏற்கனவே பவர் பாண்டி, ராயன், இட்லி கடை, நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். இதில் நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம்  திரைப்படத்தில் தனுஷின் சகோதரி மகன் பவிஷ் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார்.

தற்போது அவர் வளர்ந்து வரும் நடிகராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், தனுஷின் மூத்த மகன் யாத்ரா விரைவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகவிருக்கிறா.ர் அவர் அடிக்கும் படத்தை அவரின் தந்தை தனுஷ் இயக்கவிருக்கிறார்.

RTake Studios என்கிற நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்கவுள்ளது. இந்த படத்தில் ரஜினியின் ஆரம்ப கால படங்களை நினைவூட்டும் கதாபாத்திரத்தில் யாத்ரா நடிக்கவுள்ளாராம். டெஸ்ட் ஷூட் விரைவில் நடைபெறவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கு வேல்ராஜ் ஒளிப்பதிவு செய்யவிருப்பதாகவும், ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
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பாலகிருஷ்ணன்

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